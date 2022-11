Serie A: Inter a valanga, l’Atalanta cade a Lecce, stecca Roma

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tanti gol in questo mercoledi di campionato. Nel turno infrasettimanale di Serie A, spicca il risultato tennistico con cui l’Inter asfalta il Bologna di Thiago Motta reduce da alcuni risultati positivi: 6-1 al Meazza. Dimarco migliore in campo: l’esterno nerazzurro incanta il suo pubblico con un gol su punizione e un altro in slalom. Segnano anche Dzeko, Lautaro, Calhanoglu e Gosens. Il successo consente alla squadra di Simone Inzaghi di agganciare in classifica l’Atalanta e di portarsi a tre soli punti dal Milan secondo. La sconfitta di Torino contro la Juventus è già alle spalle.

Colpaccio del Lecce, Baschirotto e Di Francesco stendono la Dea: 2-1. I giallorossi salentini ritrovano così la vittoria dopo quasi due mesi di astinenza. Peraltro, per la squadra di Baroni si tratta del primo successo tra le mura amiche. Brutto primo tempo dei bergamaschi al “Via del Mare”; poi gli orobici si svegliano ma sbagliano troppo. Platonico il gol di Zapata. Dopo l’ottimo inizio di torneo, la truppa di Gasperini prosegue il suo cammino tra alti e bassi.

Abraham segna, ma alla Roma non basta la rete dell’attaccante britannico: il Sassuolo fa 1-1 con un gran gol di Pinamonti, da sempre bestia nera dei giallorossi. Ospiti in vantaggio all’80’ con un bel colpo di testa di Abraham entrato al 65’ al posto di un evanescente Shomurodov, che Mourinho a Reggio Emilia ha deciso di far partire titolare in attacco. All’85’ il pareggio dei neroverdi con lo splendido tiro al volo dell’ex Inter su assist di Laurentié.

Le altre gare. Torino in scioltezza con Radonjic e Vlasic: facile 2-0 alla Sampdoria. Granata in vantaggio con il serbo al 29′, raddoppio del croato al 59′. Espulso Stankovic. Infortunio per Schuurs: lussazione a una spalla. Fiorentina, ci pensa Jovic: 2-1 alla Salernitana e terza vittoria consecutiva in A per i gigliati. Viola in vantaggio nel primo tempo con Bonaventura, pareggio nella ripresa di Dia. Poi, su invenzione di Saponara, l’ex Real trova il gol decisivo appena entrato dalla panchina. Verona-Juventus e Lazio-Monza completeranno il quadro della 14° giornata.