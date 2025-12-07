Serie A: Inter in testa da sola, sprofonda la Fiorentina. Oggi e domani le altre

Nell’attesa di Napoli Juventus, Torino Milan e Cagliari Roma, l’Inter, dopo aver battuto 4 a 0 il Como nell’anticipo delle 18 della 14esimagiornata di Serie A, si regala una notte in testa alla classifica. Sprofonda la Fiorentina battuta 3 a 1 dal Sassuolo ed ora all’ultimo posto in classifica, sorpassata dal Verona che ha vinto 3 a 1 contro l’Atalanta.

Soddisfatto Chivu, ma non troppo: “Si poteva fare meglio, si poteva fare molto meglio. Nel primo tempo abbiamo avuto frenesia, abbiamo speso tanta energia per prenderli alti. È stata una partita di qualità e ci prendiamo tre punti importanti”. Poi sul confronto con Fabregas, il tecnico rumeno dichiara: “Io sono interessato solo all’Inter, mantenendo ordine e disciplina per raggiungere gli obiettivi. Ho passione e amore per il mio mestiere”.

La Viola invece è una polveriera dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Secondo Roberto Goretti, ds della Fiorentina, “C’è una presa ancor più forte di coscienza della situazione che stiamo vivendo. Al momento non siamo squadra, in alcune partite eravamo in crescita sul piano dell’atteggiamento ma oggi non è successo. Se non si troverà la chiave emotiva per risolvere questo blackout, allora continueremo a fare questo tipo di partite e atteggiamento in campo. E questo non va bene. Se non c’è connessione, auto e fiducia reciproca in campo, la situazione diventa un problema”.

E dopo la sconfitta con il Verona, chiede scusa ai tifosi l’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino: “siamo stati davvero brutti, specialmente nel primo tempo. Mi prendo io la responsabilità di questo. Sapevamo che il Verona ci avrebbe messo in difficoltà sull’intensità, noi non abbiamo capito la partita. Mosci? Probabilmente è colpa mia, ora lecchiamoci le ferite consapevoli che non deve succedere più. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, poteva essere un’occasione per risalire in classifica. Non mi spiego questa prestazione”.