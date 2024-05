Serie A: la Fiorentina scavalca il Napoli, scatto-salvezza dell’Udinese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La 36a giornata della Serie A si chiude con l’esultanza della Fiorentina che battendo il Monza scavalca il Napoli in classifica e si piazza momentaneamente all’ottavo posto, e il sorriso dell’Udinese, che sembra iniziare a beneficiare della cura-Cannavaro ed esce dalle ultime tre in classifica. Battendo il Lecce, già aritmeticamente salvo i friulani vanno a +1 sulla zona retrocessione: ora le terzultime sono Empoli e Frosinone.

Fiorentina – Monza: 2-1. Inizia subito male la gara per i viola che passano in svantaggio al nono minuto: Dany Mota pesca Djuric col traversone, il bosniaco incorna ed è 1-0. La Fiorentina inizia a rendersi pericolosa solo dopo la mezz’ora: il pari lo firma Nico Gonzalez, che appoggia in rete di testa sfruttando il traversone di Barak. L’argentino sfiora anche il vantaggio, mentre Martinez Quarta spreca nel recupero. Nella ripresa il Monza effettua cambi difensivi e la Fiorentina comanda completamente il gioco, sfiorando la rete con Mandragora. I viola ottengono il vantaggio al 79′, con un’azione personale di Arthur: l’ex Juve e Barça si invola e colpisce con un perfetto rasoterra, che non lascia scampo a Di Gregorio. Il Monza non si rende più pericoloso e perde 2-1, restando in 12esima posizione con 45 punti, mentre la Fiorentina con 53 punti sale all’ottavo posto, che garantisce l’accesso in europa, e scavalca il Napoli (51). Venerdì proprio con i partenopei ci sarà lo scontro diretto. In caso di vittoria Italiano e i suoi potrebbero tagliare fuori gli ex campioni d’Italia dalle coppe e potrebbero ottenere con sicurezza la qualificazione in Europa ancor prima della finale di Conference contro l’Olympiacos che, sempre in caso di vittoria, consegnerebbe ai toscani l’accesso all’Europa League.

Lecce – Udinese: 0-2. I friulani espugnando il Via del Mare ottengono tre punti d’oro dal posticipo del lunedì. Il 2-0 in trasferta vale la prima vittoria in Serie A per Cannavaro e l’uscita dalla zona rossa (+3 sulle terzultime Empoli e Frosinone). Prova a spingere subito la formazione di casa già sicura di un posto in serie A nella prossima stagione. Krstovic costringe Nehuen Perez al salvataggio, ma sostanzialmente è l’unico squillo di un Lecce prevedibile, che lascia isolato il suo centravanti. Da qui in poi emerge infatti l’Udinese, che inizia a spingere con Samardzic e Success, sfiorando anche una traversa col nigeriano. La rete dei friulani arriva al 36′, col cross di Payero e la perfetta incornata di Lorenzo Lucca: la punta fa 8 in Serie A e si sblocca dopo due mesi, inseguendo anche la doppietta. Nella ripresa Cannavaro perde Ehizibue, ma i suoi non rischiano praticamente mai e raddoppiano nel finale: il subentrante Davis impegna Falcone, Samardzic si avventa sulla ribattuta e firma il 2-0 all’84’. L’Udinese sale quindi a quota 33 punti, aggancia il Cagliari ed usce dalle ultime tre: c’è un punto a dividerli da Frosinone ed Empoli, terzultime in tandem con 32 punti. Si ferma a quota 37 il Lecce, che era già salvo.