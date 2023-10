Serie A: la Fiorentina stende il Cagliari. Ok il Monza. Torino e Verona si annullano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La marcia della Fiorentina in campionato prosegue. Nel posticipo serale della settima giornata di serie A arriva il quarto risultato utile consecutivo della Viola grazie alla vittoria ai danni del Cagliari. La firma sul 3-0 finale arriva dalla rete di Nico Gonzalez (3′), dall’autogol di Dossena (21′) e nel finale con il tris di Nzola. In Europa solo Manchester City e Real Madrid hanno segnato più dei viola nel 2023, e Italiano festeggia l’aggancio al terzo posto con 14 punti, agganciando Napoli e Juventus. C’è dunque un terzetto alle spalle di Inter e Milan, prime a quota 18, mentre il Cagliari resta ultimo con due punti.

Sassuolo – Monza 0-1. I neroverdi fanno la partita nel primo tempo, venendo fermati da un sontuoso Di Gregorio ma è il Monza ad esultare nel secondo. Sono, infatti, i brianzoli a vincere nella sfida del Mapei Stadium. La rete che regala i 3 punti porta la firma di Lorenzo Colombo (65′) nel giorno del debutto del Papu Gomez. Si forma un quartetto a quota nove: i lombardi agganciano Sassuolo, Torino e Frosinone.

Torino – Hellas Verona 0-0. Gara senza grandi emozioni allo stadio Olimpico Grande Torino. Granata pericolosi dopo 54 secondi con Seck ma Montipò salva. Il portiere del Verona si ripete nel recupero del primo tempo su Lazaro. Nella ripresa un cross velenoso di Faraoni impegna Milinkovic-Savic, poi Djuric ci prova in rovesciata. Nell’Hellas esordio in A per Juan Manuel Cruz, figlio dell’attaccante ex Inter. Il Torino ha mantenuto la porta inviolata in 4 partite su 7 ma non vince da 3 partite. Per il Verona resta il problema del gol.