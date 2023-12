Serie A: la Juve batte la Roma e riapre la corsa al titolo d’inverno

Il 2023 della Serie A si chiude rinviando al nuovo anno il verdetto sul platonico titolo d’inverno. Dopo la stecca Inter di Genova, la Juventus all’Allianz Stadium batte 1-0 la Roma e resta in corsa per strappare ai nerazzurri la vetta all’imminente giro di boa del campionato. Tutto rimandato al week-end della Befana quando si giocherà l’ultima giornata del girone d’andata che vede in programma Inter-Verona e Salernitana-Juventus. Intanto, a Torino decide il big-match di questo 18° turno un gol di Rabiot a inizio secondo tempo. Ennesimo successo di “corto muso” per questa Vecchia Signora sempre più made in Allegri.

Insomma, in una giornata sulla carta favorevole all’Inter, la Juve torna a -2 dalla capolista. Merito anche di un Genoa capace di fermare la squadra di Simone Inzaghi. Il Genoa di Gilardino diventa grande contro le grandi: ha battuto Lazio e Roma e pareggiato contro Napoli e Juventus. Tanto per dire che il Grifone in questa stagione non è nuovo a certe imprese. Madama invece si conferma in versione testuggine velenosa: baricentro basso, blocco basso difensivo a protezione del portiere e ripartenze letali sulle transizioni. La Roma di Mourinho gioca una buona partita, di personalità; ma non basta. Gli episodi sorridono a Madama, ma i giallorossi si confermano fragili in trasferta.

Corsa Champions sempre più viva. Il Milan a San Siro supera 1-0 il Sassuolo e consolida il terzo posto, la Fiorentina invece sale in quarta posizione grazie al successo di misura del Franchi contro il Torino, e alla contemporanea caduta del Bologna dei miracoli in quel di Udine: 3-0 per i friulani bianconeri che si portano a +3 sulla zona retrocessione. L’Atalanta batte 1-0 il Lecce a Bergamo e scavalca in un colpo solo Roma e Napoli. Prosegue il momento nero dei partenopei di Mazzarri: solo 0-0 al Maradona contro il Monza. Punti europei anche per la Lazio di Sarri: 3-1 al Frosinone nel derby tra le mura dell’Olimpico.

Lotta salvezza, colpaccio della Salernitana. Pesantissima vittoria degli amaranto al Bentegodi: Hellas Verona sconfitta 1-0 dalla compagine di Pippo Inzaghi. I campani restano comunque all’ultimo posto della classifica perchè l’Empoli esce illeso dall’altro scontro diretto di questo turno: in casa del Cagliari finisce 0-0 con i sardi che recriminano per le occasioni sciupate. In attesa dell’ultima giornata di andata, il 2 gennaio 2024 aprirà i battenti la sessione invernale di calciomercato. Un mercato di riparazione che potrà aiutare molte squadre. Ovviamente, non aspettiamoci niente di eclatante perchè soldi non ce ne sono.