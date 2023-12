“Dedico i miei testi alle persone che amo”: Manuel Lovato racconta la sua musica ed emoziona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La faccia pulita di bravo ragazzo, gli occhi color cielo che sprizzano gioia e la determinazione di chi crede nelle proprie capacità pur mantenendo i piedi ben piantati per terra. Il vicentino sta sfornando un nuovo talento, ancora una volta in campo musicale: è Manuel Lovato, 24enne residente da poco meno di un anno a Thiene dopo una lunga parentesi in quel di Sarcedo. Dimenticate auto-tune e altri stratagemmi: pronuncia impeccabile anche nell’inglese, bel canto ed intonazione senza filtri, anche nelle note basse, con delle vibrazioni che toccano le corde dell’anima e sfarfallano nello stomaco. Impossibile, insomma, restare indifferenti.

E sono tanti infatti quelli che in queste ore stanno visualizzando i suoi brani, un mix tra cover di grandi successi e inediti scritti di suo pugno, dove emerge un mondo fatto di speranza e di voglia di lottare per qualcosa per cui valga veramente la pena. Una dote canora quella di Manuel, scoperta grazie chi gli è stato vicino sin da piccolo e lo ha convinto ad affinarla: a scavare oltre la pietra ricavandone il diamante, ci ha pensato la soprano Alisa Zinovjeva, già talent scout e referente dell’associazione Musicale “Recitar Cantando”, che in tre anni ha aiutato il giovane artista a migliorare la tecnica e ad ottenere la giusta attitudine.

Non che le basi non ci fossero: basta osservarlo nei suoi videoclip che hanno, tra le altre cose, il pregio di valorizzare molti paesaggi dell’alto vicentino, per notarne la naturalezza nei movimenti e quella capacità innata di bucare lo schermo ed arrivare dritto al cuore di chi lo ascolta.

E se c’è un fil rouge tra i vari brani, a proposito di emozioni, è senza dubbio quello di essere in buona parte dedicati alle persone che nella vita di Manuel giocano un ruolo prezioso ed insostituibile, tra tutte la mamma per la quale ha scritto non senza difficoltà il suo primo singolo “Scegliendo te”: “La nostra vita familiare non è stata proprio una passeggiata – confessa il giovane cantante – con un padre che non ci ha dato l’affetto di cui avremmo avuto bisogno e non la rispettava. Ora siamo io e lei: il minimo che potessi fare, dopo tante lacrime e silenzi che sono stati macigni, era omaggiarla per la forza che ha avuto scegliendo sè stessa, la libertà e la vita. Un atto d’amore per la quale le sarò sempre grato. Per questo posso dire che davvero, anche per me, la musica è stata una medicina oltre che una valvola di sfogo”. Gli altri ma anche sè stesso come nel brano “Orizzonte”, un dichiarazione di forza, oltre ogni paura e ogni debolezza: un invito a non mollare mai, per nessuna ragione.

E dopo un coinvolgente video clip di Natale girato all’ultimo momento tra gli scorci di una Thiene in una romantica veste notturna, promuovendo così il brano appositamente scritto per le feste, sono tanti i progetti che attendono Manuel per il 2024: “Anzitutto sono alle fasi finali di un provino che mi porterà a Roma e potrebbe regalarmi l’opportunità di registrare qualcosa con una casa discografica importante – spiega il cantautore – poi senz’altro una nuova canzone che andrà a comporre il mio primo album, tra inediti e cose già realizzate. Ma rimango realista e con tutta l’umiltà del caso: sfondare non è semplice e vorrei evitare di finire magari in un programma televisivo dove il rischio è quello di snaturarsi. Per ora sono grato di aver trovato lavoro come commesso in un negozio di elettronica: per il resto, magari con tempi più lunghi, cercherò comunque di far valere il mio talento e vedremo cosa accadrà”.