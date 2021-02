Serie A: la Juve piega la Roma e torna al terzo posto. Il Genoa batte anche il Napoli

Dopo il successo dell’Inter a Firenze di venerdi, sono andati in scena altri tre anticipi per la 21° giornata., la scavalca in classifica e si prende il terzo posto alle spalle delle due milanesi. Per gli uomini di Andrea Pirlo, sesta vittoria di fila tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa. Una squadra letteralmente rinata dopo la brutta sconfitta contro l’Inter in campionato. Il ritorno a tempo pieno di Giorgio Chiellini ha ridato solidità alla Vecchia Signora.

Gara pazza a Bergamo con il Torino di Nicola che contro l’Atalanta centra la terza rimonta di fila dopo quelle con Benevento e Fiorentina. Stavolta però la rimonta è ancor più clamorosa: dallo 0-3 al 3-3. Il Napoli cade in casa di un Genoa che con Ballardini non si ferma più: 2-1 per il Grifone. La squadra di Ballardini dopo 26’ si ritrova già sul 2-0. Gli azzurri, privi di Fabian Ruiz, Mertens, Koulibaly e Ghoulam, accorciano con Politano nella ripresa. Dopo l’esonero di Maran e il ritorno di Ballardini, i rossoblu hanno fatto diciassette punti in otto partite.

Incredibile al Gewiss Stadium: dal 3-0 Atalanta al 3-3 finale. I nerazzurri dopo 21 minuti sono già avanti di tre reti con Ilicic, l’autorete di Sirigu su tiro di Gosens e Muriel. Sembra finita e invece i granata hanno uno scatto d’orgoglio e accorciano con Belotti (ribattuta vincente del “Gallo” dopo la parata di Gollini sul penalty calciato dallo stesso attaccante) e Bremer. La rimonta è completata all’84’ dal gol del sempre più interessante Andrea Bonazzoli: attaccante di 23 anni di proprietà della Sampdoria ma in prestito al Torino.