Serie A, la Lazio batte la Salernitana tra i fischi dell’Olimpico. Luis Alberto annuncia l’addio

. Nella gara che apre la 32.ma giornata di Serie A i biancocelesti, tra i fischi della Curva Nord, battono 4-1 la Salernitana fanalino di coda e si rilanciano in classifica scavalcando momentaneamente il Napoli a quota 49. In un Olimpico ostile, ad aprire le danze è al 7° minuto Felipe Anderson che poi va ancora a bersaglio al 35′ dopo le reti di Vecino (14′) e Tchaouna (16′). Nella ripresa, i padroni di casa, calano il poker con Isaksen (87′) e portano a casa una netta vittoria dopo la dura contestazione della curva.

Soddisfatto Igor Tudor, alla seconda vittoria sulla panchina biancoceleste. “Faccio i complimenti ai ragazzi, è stata una bella vittoria e potevamo fare altre 3 o 4 reti. Nel secondo tempo avevo chiesto di non prendere gol per cercare di creare una mentalità. Siamo stati bravi nonostante il clima surreale, tocca a noi portare la gente dalla nostra parte”, le parole del tecnico.

Luis Alberto gela i tifosi biancocelesti e dopo il match annuncia l’addio alla Lazio. “Per me sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Progetto? Non so, ma so che questa è la mia ultima stagione qui, io non ne farò più parte. Non voglio prendere più un euro dalla Lazio, ho già chiesto la rescissione del contratto. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto. È arrivato il momento di lasciare i miei stipendi ad altri” ha detto lo spagnolo ai microfoni di Dazn. Il fantasista, arrivato alla Lazio nel 2016, aveva prolungato l’accordo lo scorso ottobre, con nuova scadenza che era fissata per il 2027.