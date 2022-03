Serie A: la Roma demolisce la Lazio nel derby. Bene anche Juve e Dea

E’ la stracittadina della Capitale a catalizzare l’attenzione nella domenica della 30° giornata di Serie A. La Roma sfodera la classica partita perfetta e asfalta letteralmente i biancocelesti. Alla luce di quanto visto in campo e delle occasioni da gol create, il 3-0 sta anche stretto alla squadra di Mourinho. Il re di questo “Derby del Cupolone” è Tammy Abraham autore di una doppietta. Lazio di Sarri non pervenuta.

Numeri impressionanti per l’attaccante britannico. 23 reti in totale fino a oggi nella sua prima stagione romanista, staccati nettamente mostri sacri come Montella e Batistuta fermi a 21 gol al loro primo anno in giallorosso. E ancora: da gennaio a oggi in Serie A nessuno ha segnato quanto Abraham che in classifica marcatori aggancia Simeone a quota 15. Solo Vlahovic e Immobile con 21 reti hanno fatto meglio dell’inglese e del “Cholito”.

Per Abraham anche un altro record. A segno dopo soli 56″ di gioco: è il gol più veloce nella storia del derby capitolino. La doppietta la cala al 22′, anche questo è un primato di rapidità nella stracittadina romana: due reti in 22 minuti. Il tris è un autentico capolavoro di capitan Lorenzo Pellegrini che al 40′ mette il punto esclamativo sul match con una punizione magistrale. In questo modo, la Roma mette la freccia e risorpassa i cugini in classifica. Giallorossi nuovamente quinti a pari punti con l’Atalanta che vince 1-0 a Bologna grazie a un gol di Cissè all’82’ (ma la Dea ha sempre una partita in meno).

La Juventus dimostra di aver assorbito la botta dell’eliminazione dalla Champions League. Da inizio 2022, il campionato è l’ambiente più consono per la Vecchia Signora, da sempre zoppa in Coppa Campioni. All’Allianz Stadium arriva il 16° risultato utile consecutivo: 2-0 alla Salernitana con gol di un ritrovato Dybala e del solito Vlahovic. Il successo consente ai bianconeri di tenere a distanza Roma e Atalanta nella corsa al quarto posto, e di restare in qualche modo agganciati al treno scudetto.

Si accende la lotta salvezza. La Sampdoria fa un bel passo avanti vincendo 2-0 in casa del Venezia; lagunari agganciati al terzultimo posto dal Genoa di Blessin vittorioso di venerdi contro il Torino. Il Cagliari sconfitto sabato dal Milan resta quartultimo con 25 punti e appena 3 lunghezze di vantaggio su arancioneroverdi e rossoblu. Completa il quadro del 30° turno l’1-1 di Empoli-Verona. E adesso la sosta per i play off di qualificazione ai prossimi Mondiali. Per l’ItalMancini giovedì 24 marzo c’è la Macedonia del Nord; in caso di vittoria, o Portogallo o Turchia sulla strada della squadra azzurra.