Serie A: l’Atalanta batte il Cagliari, la Lazio, in 9, vince a Parma

Nella quindicesima giornata di Serie A,e torna alla vittoria, dimenticando il brutto ko di Verona. Alla New Balance Arena, decide la doppietta di un super Scamacca, che segna di tacco al 11' e da rapinatore d'area all'81'. Inutile, per i sardi, il momentaneo pareggio di Gaetano, che al 75' segna dopo una grande azione e su assist di Sebastiano Esposito. Palladino sale a 19 punti, lasciando Pisacane a 14.

“E' stata una partita difficile contro una buona squadra. Il Cagliari ha dei giocatori di gamba e ripartenza. Si difendevano bassi e ripartivano – ha spiegato il tecnico dell'Atalanta – Abbiamo fatto un grande primo tempo senza rischiare niente. Peccato non aver chiuso nella prima frazione la gara”.

Nel pomeriggio la Lazio ha battuto il Parma 1-0 al Tardini, dove la squadra di Sarri vive una serata surreale. Zaccagni riceve infatti un rosso diretto al 42’, per un fallo commesso a gamba alta, mentre Basic viene espulso al 78’ per un fallo di reazione. In nove contro undici, la Lazio riesce però comunque a vincere: eroe della serata è Noslin, autore del gol che decide il match all’82’.

“Questa vittoria ci può dare entusiasmo ma i ragazzi hanno trovato convinzione già da fine settembre, è da 3 mesi che stanno facendo bene”. Così Maurizio Sarri commenta la vittoria della Lazio in nove a Parma. “Nel complesso questa vittoria ci sta tutta, la squadra è in crescita non solo in campo ma anche come mentalità – ha detto a Dazn – Cinque espulsioni? Sì, ma siamo anche tra le squadre che commette meno falli.

Nella gara delle 15 il Torino è tornato alla vittoria grazie all'1-0 in casa contro la Cremonese. A decidere la sfida, al 27', è il sinistro al volo di Vlasic su assist di Zapata. Inutile, nella ripresa, l'ingresso dell'ex Sanabria per i grigiorossi. Con questo successo, i granata di Baroni tornano a sorridere come non capitava dal 26 ottobre, giorno del 2-1 al Genoa: e ora i punti sono 17, tre in meno della formazione di Nicola.

La domenica inizia alle 12.30 con Milan-Sassuolo per poi proseguire alle 15.00 con un doppio appuntamento: Fiorentina – Verona e Udinese-Napoli. La giornata prosegue alle 18.00 con Genoa-Inter. La sera alle 20.45 Bologna-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì 15 dicembre, alle 20.45, con Roma-Como

