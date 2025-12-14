Serie A: l’Atalanta batte il Cagliari, la Lazio, in 9, vince a Parma
“E' stata una partita difficile contro una buona squadra. Il Cagliari ha dei giocatori di gamba e ripartenza. Si difendevano bassi e ripartivano – ha spiegato il tecnico dell'Atalanta – Abbiamo fatto un grande primo tempo senza rischiare niente. Peccato non aver chiuso nella prima frazione la gara”.
Nel pomeriggio la Lazio ha battuto il Parma 1-0 al Tardini, dove la squadra di Sarri vive una serata surreale. Zaccagni riceve infatti un rosso diretto al 42’, per un fallo commesso a gamba alta, mentre Basic viene espulso al 78’ per un fallo di reazione. In nove contro undici, la Lazio riesce però comunque a vincere: eroe della serata è Noslin, autore del gol che decide il match all’82’.
“Questa vittoria ci può dare entusiasmo ma i ragazzi hanno trovato convinzione già da fine settembre, è da 3 mesi che stanno facendo bene”. Così Maurizio Sarri commenta la vittoria della Lazio in nove a Parma. “Nel complesso questa vittoria ci sta tutta, la squadra è in crescita non solo in campo ma anche come mentalità – ha detto a Dazn – Cinque espulsioni? Sì, ma siamo anche tra le squadre che commette meno falli.
Nella gara delle 15 il Torino è tornato alla vittoria grazie all'1-0 in casa contro la Cremonese. A decidere la sfida, al 27', è il sinistro al volo di Vlasic su assist di Zapata. Inutile, nella ripresa, l'ingresso dell'ex Sanabria per i grigiorossi. Con questo successo, i granata di Baroni tornano a sorridere come non capitava dal 26 ottobre, giorno del 2-1 al Genoa: e ora i punti sono 17, tre in meno della formazione di Nicola.
La domenica inizia alle 12.30 con Milan-Sassuolo per poi proseguire alle 15.00 con un doppio appuntamento: Fiorentina – Verona e Udinese-Napoli. La giornata prosegue alle 18.00 con Genoa-Inter. La sera alle 20.45 Bologna-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì 15 dicembre, alle 20.45, con Roma-Como