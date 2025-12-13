Cade nei boschi della Singela, elitrasportato in codice rosso al San Bortolo

Un pomeriggio di lavoro nei boschi si è trasformato in tragedia non distante dalla strada della Singela e Contrà Valeri, nel comune di Valdastico, dove attorno alle 15 di oggi, sabato 13 dicembre, un boscaiolo è rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta accidentale.

L’uomo, che secondo le prime informazioni sarebbe un pensionato 63enne residente proprio a Valdastico, stava operando tra la vegetazione assieme ad alcuni familiari quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato riportando lesioni di seria entità. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: vista la natura impervia del luogo, sono stati allertati i tecnici del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto rapidamente il punto dell’incidente. Pochi minuti dopo è giunto anche l’elisoccorso decollato da Treviso. Con l’ausilio del verricello, una volta stabilizzato, i sanitari hanno provveduto a imbarellare il ferito e a trasportarlo in condizioni critiche all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato in codice rosso. La prognosi resta riservata.

Notizia in aggiornamento

