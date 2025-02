Serie A: l’Atalanta strapazza il Verona, il Milan espugna Empoli. Pari amaro in Torino-Genoa

Bergamaschi a valanga sul Verona: 5-0 con poker di Retegui e gol di Ederson. I rossoneri espugnano Empoli 2-0: gol di Leao e del neoacquisto Gimenez. Torino-Genoa finisce 1-1.

Al Bentegodi è Retegui show. L'italo-argentino, autore di 4 gol, trascina alla vittoria la Dea che, in attesa delle concorrenti, allunga a +7 sulla Juve al terzo posto e si mette in scia all’Inter a -1. Il capocannoniere del campionato sblocca al 21’ – tap in dopo un tiro sul palo di De Ketelaere – e raddoppia 4’ dopo con stop e girata in area. Al 37' Ederson fa 3-0 con una straordinaria cavalcata da centrocampo, poi riprende lo show di Retegui: gol prima dell’intervallo e di nuovo a inizio ripresa, girata su assist di De Roon. L'Hellas Verona incassa l'ennesima goleada stagionale e resta invischiata nelle zone basse della classifica.

Con questa prestazione Gian Piero Gasperini manda un messaggio al Club Brugge, avversaria della Dea ai play-off di Champions League. Il tecnico della Dea è soddisfatto e guarda avanti. “La partita si è messa bene nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto giocare altri giocatori e di evitare qualche infortunio ulteriore – ha spiegato il tecnico dell'Atalanta -. Oggi, per la prima volta dopo settimane, non si è fatto male nessuno. Questo è il risultato più importante per noi”. “Pronti per la Champions? Indubbiamente”.

I nuovi acquisti mettono il timbro sulla vittoria del Milan a Empoli. Joao Felix delizia con le sue giocate, Gimenez firma il 2-0 della sicurezza e, grazie all'apporto altrettanto fondamentale di Pulisic (due assist) e Leao (rete dell'1-0 di testa) entrati a inizio ripresa, il portoghese e il messicano consegnano i tre punti a Conceiçao. Per i rossoneri è la seconda vittoria di fila dopo quella contro la Roma in Coppa Italia di mercoledì: una bella iniezione di fiducia in vista dei play off di Champions e della rincorsa a uno dei primi quattro posti in classifica.



Una partita sofferta quella del Castellani col Milan che subisce l’espulsione di Tomori nella ripresa (già ammonito nel primo tempo, commette fallo su Colombo e rimedia il secondo cartellino giallo nella ripresa) poi raggiunto anche da Marianucci (rosso diretto). Un momento topico del match come racconta lo stesso tecnico Conceicao. “Dopo il rosso a Tomori la tentazione era quella di togliere un attaccante e di inserire un centrale. Invece ho spostato Musah sulla fascia con Walker e centrale e abbassato Joao Felix a centrocampo – ha spiegato a Dazn -. Ho rischiato perché pareggiare nel Milan è come perdere due punti. Per noi è un successo importante ma faccio anche i complimenti all'Empoli”.



Pari amaro all'Olimpico Grande Torino. Il match tra Torino e Genoa finisce 1-1: un punto a testa e un finale bollente. All’autorete di Thorsby nel primo tempo rispondono i rossoblù con Pinamonti, ma nel recupero i granata protestano per due episodi da rigore nella stessa azione – su Adams il primo, su Sanabria il secondo – che Feliciani non sanziona: l'arbitro non vede Sabelli che trattiene per la maglia il paraguaiano e il Var non interviene. Il Toro prosegue la striscia positiva – sette partite senza sconfitte -, segna l’esordio positivo di Casadei e Biraghi entrati nella ripresa, ma lasciano il campo con l’amaro in bocca. Il Genoa, invece, mostra segni di ripresa dopo la sconfitta di Firenze.