Serie A: l’Inter ribalta l’Udinese e punta a festeggiare lo scudetto nel derby

A 7 giornate dal termine il massimo campionato di calcio deve ancora esprimere tutti i verdetti. A parte quelli per cui manca solo l’aritmetica: l’Inter campione d’Italia e la Salernitana retrocessa in Serie B. A proposito di Inter, i nerazzurri sanno solo vincere. Nel “Monday Night” della 31esima giornata, la compagine di Simone Inzaghi a Udine ribalta i friulani e torna a casa con un 2-1 che vale il nuovo +14 sui cugini rossoneri. Obiettivo interista: festeggiare il tricolore il 22 aprile proprio nel derby col Milan.

La partita del Bluenergy Stadium. Padroni di casa in vantaggio dopo 40 minuti di gioco col mancato interista Samardzic. Nella ripresa, il ribaltone: pareggio di Calhanoglu su calcio di rigore al 55′, gol vittoria di Frattesi al 95′. Scudetto sempre più vicino per l’Inter, mentre l’Udinese getta alle ortiche la possibilità di fare preziosi punti salvezza, anche se contro la corazzata del torneo.

La festa in campo al triplice fischio dell’arbitro Piccinini dice tutto sull’elettricità che accompagna l’Inter verso la seconda stella. Frattesi uomo del destino, dopo il gollonzo del promesso sposo mancato Samardzic e il rigore trasformato da Calha; penalty procurato da Thuram. Ribaltata in tal modo l’orgogliosa Udinese.

Per il resto, il 31esimo turno ha confermato una cosa: che in A non esistono partite facili, partite vinte prima di giocarle. Lo testimoniano il pareggio del Frosinone contro il forte Bologna di Thiago Motta lanciatissimo verso la prossima Champions League e la vittoria del Cagliari contro l’Atalanta. Risultati che peraltro animano ulteriormente una tiratissima lotta per non retrocedere. Pesante per l’Hellas la sconfitta interna contro il Genoa.

La situazione nella corsa salvezza. Con la Salernitana già spacciata da tempo a 15 punti, restano da assegnare gli ultimi due posti che portano tra i cadetti. E a oggi abbiamo 7 squadre racchiuse in 5 punti tra i 30 del Cagliari e i 25 del Sassuolo penultimo. Lecce 29, Udinese e Empoli 28, Verona 27, Frosinone terzultimo a 26.

Dalla lotta per non retrocedere a quella per l’Europa. E’ stato un turno favorevole a Roma e Juventus, entrambe vittoriose; i giallorossi nel derby della Capitale, i bianconeri allo Stadium con la Fiorentina. E così, la squadra di Max Allegri ritrova il successo anche in campionato dopo averlo riassaporato in Coppa Italia contro la Lazio. Mentre, dopo la batosta del Maradona con l’Atalanta, il Napoli risorge a Monza con un poker. E ora godiamoci un’interessante tre giorni di Coppe Europee.