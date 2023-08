Serie A: l’Inter vince a Cagliari e resta al comando con Milan, Napoli e Verona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Altri due posticipi del lunedi hanno chiuso anche la seconda giornata di Serie A. L’Inter passa per 2-0 a Cagliari, finisce 1-1 Salernitana-Udinese. Con questo successo, i nerazzurri restano a punteggio pieno come il Napoli, il Milan e il sorprendente Verona di Marco Baroni che sabato ha steso la Roma di Mourinho.

In Sardegna decidono il match le reti di Dumfries e Lautaro: pratica archiviata già nel primo tempo. Nella ripresa, la compagine di Simone Inzaghi si è limitata a gestire. Intanto, Samardzic torna a brillare dopo che è saltato il trasferimento proprio all’Inter: il centrocampista porta in vantaggio l’Udinese a Salerno, pareggia Dia. Tutto nel secondo tempo, in una gara sostanzialmente equilibrata. Pari giusto.

Il punto sul campionato. Questi due primi turni ci hanno confermato che in A non esistono partite facili. Tante cosiddette “piccole” hanno fatto male o comunque messo in difficoltà le “big”. Del Verona abbiamo detto, poi spiccano: il Frosinone capace di battere l’Atalanta, il Lecce che dopo aver battuto la Lazio rimonta e pareggia a Firenze, il Bologna che spaventa la Juventus sfiorando la vittoria allo Stadium e il Genoa corsaro all’Olimpico contro i biancocelesti di Sarri.

Gli arbitraggi. Stendiamo, invece, un velo pietoso su arbitri e Var in questo avvio di stagione. L’arbitro Di Bello è già sospeso per due mesi dopo i disastri fatti in Juventus-Bologna 1-1. Clamoroso il rigore non concesso al Bologna (sarebbe stata anche espulsione per fallo da ultimo uomo).

Top e flop. Bene il Napoli campione d’Italia che dopo la vittoria a Frosinone liquida al Maradona il Sassuolo. Bene il Milan che dopo il colpo esterno a Bologna rifila un poker al Torino in quel di San Siro; secondo gol consecutivo per “Capitan America” Pulisic e doppietta di Giroud su rigore ora in vetta alla classifica marcatori con 3 reti come Osimhen e Lautaro Martinez.

Male le due romane. Lazio ultima a zero punti come Empoli e Sassuolo, Roma con un solo punto nel carniere. Luci e ombre per Atalanta e Fiorentina. E venerdì, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali, si riparte con Sassuolo-Verona e soprattutto Roma-Milan. Nel week-end spiccato Napoli-Lazio di sabato e Inter-Fiorentina di domenica. Ma prima, giovedì 31 agosto, ci sarà da vivere il sorteggio per le Coppe europee.