Serie A: l’Inter vince a Firenze e si riprende la vetta della classifica

Inter rullo compressore. Reduce dal trionfo in Supercoppa, l’armata nerazzurra si conferma “cannibale” anche in campionato: la compagine di Simone Inzaghi vince 1-0 in casa della Fiorentina e torna al comando della classifica. Controsorpasso alla Juventus e con una gara ancora da recuperare. A Firenze, per l’ennesima volta, è decisivo un acuto di bomber Lautaro Martinez ora capocannoniere con 19 reti, contro i 12 dello juventino Vlahovic e i 10 del milanista Giroud.

Stecca Juve. La Vecchia Signora stecca all’Allianz Stadium contro l’Empoli soprattutto per colpa della follia di Milik che si fa espellere nel primo tempo per una durissima entrata su un avversario. Alla fine i bianconeri devono accontentarsi dell’1-1 perchè i toscani, rigenerati dalla cura di mister Davide Nicola, hanno avuto anche l’occasione di sbancare Torino. Intanto, Madama torna a -1 dalla capolista e con la triste prospettiva di perdere ulteriore terreno quando l’Inter recupererà la gara saltata per l’impegno di Supercoppa.

Corsa Champions. Il Milan contro il Bologna a San Siro sbaglia due calci di rigore e rallenta; ma il 2-2 intacca poco il vantaggio rossonero sulle altre. Insomma, per dire che il terzo posto non è assolutamente a rischio. Bene invece l’Atalanta: Gasperini continua a sfruttare al massimo tutte le frecce al proprio arco. L’attaccante Scamacca: tanto per fare un nome. Bergamaschi da soli al quarto posto e con una gara in meno. Pari senza reti e noioso all’Olimpico tra Lazio e Napoli: poco gioco ed emozioni ridotte al lumicino.

Lotta salvezza. Sempre più nei guai il Cagliari di Claudio Ranieri: il Torino rovina le celebrazioni per la morte di Gigi Riva e s’impone per 2-1. Problemi anche per il Lecce battuto con identico punteggio a Marassi dal Genoa. Stesso discorso per il Sassuolo sconfitto 1-0 a Monza. Al Bentegodi, invece, il Verona fallisce l’occasione contro una concorrente diretta: 1-1 con il Frosinone. Tutto questo in attesa del “Monday Night” Salernitana-Roma.