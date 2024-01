Travolto nella strada, pedone lotta tra vita e morte. Riserbo sulla dinamica dell’impatto

Gravissimo incidente nella serata di ieri, domenica 28 gennaio verso le 21 nel comune di Arsiero per l’investimento di un pedone intento ad attraversare la carreggiata: l’uomo, un sessantenne della zona, si trova ricoverato ora all’Ospedale San Bortolo di Vicenza in condizioni giudicate molto critiche.

Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe avvenuto al chilometro 47 della strada provinciale 350, fra Seghe di Velo d’Astico e Arsiero, poco prima dell’ingresso in quest’ultimo paese: al volante un artigiano del luogo proveniente da Piovene Rocchette con direzione Valdastico che non avrebbe potuto evitare l’impatto con il malcapitato.

Sul posto, oltre ai sanitari del Suem che hanno immediatamente prestato le prime cure all’investito prima del suo trasferimento in codice rosso, i Carabinieri della Compagnia di Schio e una pattuglia della stazione di Piovene Rocchette: ancora ignote le cause del sinistro e massimo riserbo sull’esatta dinamica dello stesso, anche se parrebbe già escluso uno stato di alterazione psico-fisica del conducente del mezzo, comprensibilmente turbato dall’accaduto.

Non resta ora che attendere sviluppi sull’evoluzione del quadro clinico del sessantenne investito, sul quale purtroppo restano molto cauti i medici: tante, troppe, le ferite importanti per potersi pronunciare, una situazione in bilico tra vita e morte per la quale risulteranno quindi decisive le prossime ore.