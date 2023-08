Serie A. Napoli ok al Maradona contro il Sassuolo. Lazio ko. Pari Juve e Fiorentina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

All’esordio al Maradona il Napoli non sbaglia. Nella seconda giornata del campionato di Serie A, tra le mura amiche di casa, gli uomini di Garcia battono 2-0 il Sassuolo e restano a punteggio pieno in classifica. Gli azzurri passano in vantaggio al 16’ grazie al rigore preciso di Osimhen, poi nella ripresa raddoppiano con capitan Di Lorenzo (64’) dopo l’errore dal dischetto di Raspadori. Sassuolo, in 10 dal 50’, che non riesce a impensierire i campani.

Lazio – Genoa. I grifoni di Gilardino sorprendono sconfiggendo 1-0 la Lazio di Sarri: l’eroe rossoblù è Retegui, che segna la rete decisiva con un tap-in da rapinatore d’area. Mini-crisi per i biancocelesti, con due sconfitte in altrettante gare. Non basta l’assedio finale per evitare il ko casalingo e l’uscita tra i fischi dell’Olimpico.

Le gare del pomeriggio. Juventus-Bologna: 1-1. I bianconeri soffrono molto nel primo tempo e vanno sotto al 24′ puniti da un inserimento di Ferguson. Nella ripresa reagiscono guidati da Vlahovic, che prima si vede annullare l’1-1, poi lo trova quando mancano 10 minuti alla fine su assist del neo entrato Iling Jr. Allegri evita la sconfitta, ma incappa nel primo passo falso della stagione.

Fiorentina – Lecce: 2-2. Sfuma al Franchi la vittoria della Fiorentina che aveva chiuso il primo tempo sul doppio vantaggio e sembrava in totale controllo della sfida. Dopo le reti di Nico Gonzalez (3′) e Duncan (24′), nella ripresa però il Lecce reagisce e trova un’altra rimonta, che vale il 2-2: le reti salentine portano la firma di Rafia (48′) e del nuovo centravanti giallorosso Krstovic (75′), subito in gol nel suo debutto in Serie A.

Oggi si chiude la seconda di A. In campo: Salernitana-Udinese alle 18.30 e Cagliari-Inter alle 20.45.