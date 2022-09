Serie A: negli anticipi vincono Milan, Napoli ed Inter. Oggi le altre, stasera la Juventus

Dovevano fare tre punti e così è stato.

Nervi tesi a Marassi. I rossoneri vanno avanti con Messias, sono raggiunti da Djuricic e ringraziano Giroud per la rete da tre punti. Leao espulso, e finale di gara con l’arbitro Fabbri al centro delle polemiche per una gestione della partita non brillante secondo il tecnico doriano Giampaolo, che non gliel’ha mandate a dire: “Dopo l’espulsione di Leao l’arbitro ha diretto a senso unico come se dovesse mettere a posto la cosa. La mia espulsione è stata giusta perché gli ho dato del cogl…, ma non si possono gestire cartellini gialli e rossi in quel modo. Ho un grandissimo rispetto per gli arbitri ma la gestione è stata sbagliata”.

Minimo scarto e massimo risultato per Inter e Napoli. I nerazzurri dovevano riprendersi dopo il k.o. contro il Bayern Monaco in Champions League, ma soffrono contro un coriaceo Torino che cede solo ad un minuto dalla fine. Brozovic firma il gol da tre punti. A qualche chilometro di distanza, molti in realtà, lo stesso punteggio permette al Napoli di battere lo Spezia, prima volta in tre confronti al ‘Maradona’, ex ‘San Paolo’. Raspadori allo stesso minuto di Brozovic mette dentro il pallone che permetti ai partenopei di mettersi davanti a tutti in classifica insieme al Milan.

Oggi le altre. L’Atalanta contro la Cremonese deve rispondere alle due capoclassifica, Milan e Napoli, alle 12:30. Bologna-Fiorentina, Sassuolo-Udinese e Lecce-Monza le partite delle 15, alle 18 Lazio-Hellas Verona. Chiude il programma di oggi Juventus-Salernitana, mentre l’epilogo della sesta giornata ci sarà domani al ‘Castellani’ con Empoli-Roma.