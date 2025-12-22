Serie A: prima vittoria per la Fiorentina, colpo Dea in casa Genoa

Versione ridotta del campionato per questo sedicesimo turno. Una giornata senza le partite di Inter, Milan, Bologna e Napoli impegnate a Riad per la Supercoppa italiana. Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan verranno recuperate a metà gennaio. Supercoppa che per la verità ormai è affare solo di Napoli e Bologna che si sfideranno nella finalissima di oggi. Pertanto, la vetta della classifica in questo week-end prenatalizio non è cambiata, anche perchè la Roma, sconfitta sabato dalla Juventus, rimane ferma al quarto posto a +1 sui bianconeri, ma, a -3 dall’Inter capolista, -2 dal Milan secondo e a -1 dal Napoli terzo.

Le emozioni della domenica calcistica. I riflettori erano tutti su Firenze alla luce della crisi nera della Fiorentina ultima in classifica. La Viola centra la prima vittoria stagionale in Serie A battendo per 5-1 al Franchi l’Udinese. Ma sull’economia del match pesa come un macigno l’espulsione del portiere dei friulani Okoye dopo soli sette minuti: rosso per un’uscita kamikaze su Kean. A quel punto non c’è più storia: apre Mandragora, raddoppia Gudmundsson, tris di Cher Ndour e doppietta dello stesso Kean. L’altra sfida interessante è andata in scena nel posticipo: Genoa-Atalanta 0-1. Nonostante l’espulsione del portiere Leali dopo appena tre minuti, il Grifone regge, ma viene beffato al 94′ dalla rete di Hien.

Le altre due gare. Finisce 2-2 la sfida salvezza Cagliari-Pisa. Unipol Domus gelata all’89’ da Morleo che firma il definitivo pareggio. La sbloccano gli ospiti al 45′ su rigore realizzato dall’ex Tramoni e concesso per mani in area di Adopo. Al 59′ Folorunsho di testa su cross di Zappa insacca il pari; al 26′, sorpasso rossoblù con il primo gol in Serie A di Kilicsoy prima della rete di Morleo. Ora Cagliari 15esimo con 15 punti, Pisa penultimo a quota 11. Fiorentina sempre fanalino di coda a 9. Sassuolo-Torino 0-1: decide Vlasic dal dischetto al 66’. Passato il Natale, si tornerà in campo tra sabato 27 e lunedi 29 dicembre con le ultime gare di Serie A di questo 2025.