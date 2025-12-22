Tragedia a Luxor, muore italiana in uno scontro tra due navi da crociera

La collisione è avvenuta intorno alle 19 ora locale: due le imbarcazioni turistiche coinvolte. Sulla nave Royal Beau Rivage si trovavano tra i 70 e gli 80 cittadini italiani. Le autorità italiane si sono subito messe in contatto con il loro tour operator responsabile del viaggio mentre è stato attivato il console onorario a Luxor per seguire direttamente la situazione sul posto. Secondo quanto ricostruito la collisione avrebbe distrutto almeno quattro cabine della Royal Beau Rivage.

Denise Ruggeri era originaria di Cagnano Amiterno, piccolo comune in provincia de L’Aquila, insegnava in una scuola di Pizzoli, l’istituto comprensivo don Lorenzo Milani, sempre nell’Aquilano. Il cordoglio del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio: “A nome personale e dell’intera Giunta regionale, esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Denise Ruggeri, deceduta in Egitto in seguito alla collisione tra due imbarcazioni sul Nilo. In un momento di così grande dolore, il pensiero va innanzitutto ai familiari e alle persone care, colpite da una perdita improvvisa e ingiusta, ai quali giungano la vicinanza e l’abbraccio dell’intera comunità abruzzese. La Regione Abruzzo si stringe attorno alla famiglia Ruggeri e si unisce al cordoglio di quanti in queste ore ricordano Denise e ne piangono la scomparsa”.