Serie A, Roma-Juventus 1-2: bianconeri campioni d’inverno. Zaniolo fa crack

La Juventus supera la Roma all’Olimpico per 2-1 ed è campione d’inverno, con 48 punti in 19 giornate. Bastano 10 minuti ai ragazzi di Sarri per archiviare la pratica e piazzarsi in testa alla classifica al giro di boa: i bianconeri sbloccano il match al 3′ con Demiral e raddoppiano con Cristiano Ronaldo su rigore al 10′. Nella ripresa accorcia Perotti su rigore, ma non basta.

Dramma sportivo per Zaniolo. Durante Roma-Juventus, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, questa mattina verrà operato a Villa Stuart, dove il 20enne centrocampista è giunto in lacrime per l’infortunio che lo ha costretto a uscire in barella al 33′ del match. Un k.o. arrivato al termine di una straordinaria e prepotente azione solitaria in cui il talento nato a Massa aveva saltato mezza difesa juventina in una quarantina di metri; poi, quando ha provato a passare in mezzo a Rabiot e De Ligt gli ha ceduto la gamba, apparentemente prima ancora del contatto con l’olandese, che ha rimediato l’ammonizione. Le immagini di Zaniolo in lacrime che esce sulla barella sono un vero e proprio pugno nello stomaco. Un giovane talento in ascesa che adesso sarà costretto a fermarsi per parecchio tempo. Come detto, stagione finita e, con molta probabilità, addio Euro 2020.

L’Inter è dunque seconda a meno 2 dalla Juve, dopo un testa a testa con la Vecchia Signora durato 18 giornate. Al terzo posto c’è la Lazio, la squadra di Inzaghi infila la decima vittoria consecutiva, 42 punti in classifica ed una gara da recuperare il 5 Febbraio contro il Verona. 1-0 al Napoli che annaspa a ridosso dell’Europa League ma che ancora fatica a trovare una quadra anche con Gattuso. La Fiorentina supera per 1-0 la Spal sempre ultima in classifica a 12 punti, 3-0 dell’Udinese al Sassuolo, vince anche il Toro 1-0 contro il Bologna. 2-1 del Verona sul Genoa, profumo d’Europa per Juric, incubo retrocessione per Iachini.

QUAGLIARELLA SHOW– 5-1 della Sampdoria sul Brescia, Quagliarella fa doppietta, salendo così a158 reti in Serie A, vale a dire 18° posto dei marcatori del campionato italiano. Superato Luca Toni mentre Zlatan Ibrahimovic è solo agganciato, da qui alla fine del campionato sarà una gara altamente spettacolare.