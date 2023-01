Serie A: Roma, Lazio e Atalanta avanzano. Colpi salvezza per Spezia e Bologna

La domenica della 18° giornata del massimo campionato di calcio segna la rimonta di Roma, Lazio e Atalanta. Vincono tutte e tre avvicinando il secondo e il terzo posto del podio occupati da Milan e Juventus. I giallorossi superano la Fiorentina all'Olimpico, i biancocelesti passano in casa del Sassuolo, mentre a Bergamo la Dea contro la Salernitana è letteralmente esagerata: 8-2! E adesso le due romane e gli orobici sono a 4 punti dal Diavolo e a 3 dalla Vecchia Signora.

Un turno di Serie A decisamente pro Napoli. Partenopei sempre più in fuga scudetto dopo il cappotto alla Juve e il pareggio in rimonta del Milan a Lecce. La squadra di Spalletti sta decisamente uccidendo il campionato: 9 punti di vantaggio sui campioni d'Italia, 10 su Madama e sull'Inter. Insomma, lo scudetto a una giornata dal termine del girone d'andata, pare proprio ipotecato dal Napoli, ma, alle spalle della capolista è lotta serrata per i posti Champions.

Le due romane a braccetto. Nel lunch-match i biancocelesti inguaiano ancora di più il Sassuolo vincendo 2-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Un gol per tempo per la squadra di Sarri: apre Zaccagni su rigore in chiusura di primo tempo, chiude Felipe Anderson al 94'. Con identico punteggio, la Roma piega la Fiorentina grazie a una doppietta del solito Dybala. La Viola paga l'espulsione di Dodò al 24' per doppio giallo.

Atalanta a valanga al Gewiss Stadium. Contro la Salernitana segnano un po' tutti nell'8-2 finale: spicca la doppietta di Lookman. In casa dei campani, invece, c'è aria di rivoluzione. Il tecnico Davide Nicola è a un passo dall'esonero: in pole c'è D'Aversa, poi Semplici e Di Francesco. Rischia il licenziamento anche il direttore sportivo Morgan De Sanctis. Nel frattempo è saltata la panchina della Cremonese fanalino di coda: esonerato Alvini, squadra a Ballardini.

Le altre gare. Pesanti vittorie salvezza per Spezia e Bologna. I liguri vincono 1-0 a Torino grazie a un rigore trasformato da Nzola, i felsinei s'impongono per 2-1 in quel di Udine. Friulani in vantaggio con Beto, ma ribaltati dal bel gol di Sansone e dalla rete di Posch. Non è ancora finita per questo turno di campionato perchè all'appello manca il “monday night” Empoli-Sampdoria.