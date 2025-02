Serie A: vince l’Inter, cade il Milan. Punto amaro per la Lazio

Sorride l’Inter dopo la vittoria contro il Genoa 1 a 0 nell’anticipo serale del sabato della 26esima giornata di Serie A. Il gol di Lautaro Martinez porta i nerazzurri in testa alla classifica, aspettando Como Napoli delle 12.30. Piange invece l’altra squadra di Milano, visto che i rossoneri perdono 2 a 1 contro il Torino in trasferta. Pareggiano 0 a 0 Venezia e Lazio, mentre il Parma, con il nuovo tecnico Chivu, vince il derby contro il Bologna 2 a 0.

Soddisfatto Simone Inzaghi: “Il plauso va ai ragazzi che sono stati determinati e non hanno mollato. Dopo un approccio positivo abbiamo avuto qualche difficoltà ma siamo rimasti lucidi. Abbiamo concesso un tiro su cui è stato bravo Martinez, abbiamo preso l’ennesimo palo ed è stato bravo anche il loro portiere”. Poi un pensiero alla Coppa Italia, martedì contro la Lazio: “Alla Coppa Italia daremo grande importanza come abbiamo sempre fatto”.

A proposito di Lazio, mastica amaro Marco Baroni dopo il pareggio a reti bianche contro il Venezia: “Occasione persa. Sicuramente volevamo vincere, abbiamo trovato un avversario che ha fatto una partita sporca, di ritmo. È una partita che ci deve servire, in queste difficoltà è necessario alzare il ritmo. Non siamo contenti, la squadra è stata compatta ma ci è mancato qualcosa nella manovra. Oggi siamo stati un po 'appannati. C’è molto merito del Venezia, che ha giocato con grande dedizione e attenzione”.

In casa Milan, Sergio Conceicao è rammaricato per il risultato e per i tifosi: “Mi dispiace per i tifosi, se vediamo gli ultimi gol presi noto errori non forzati dagli avversari. Delle volte mi chiedo ‘Come è possibile?’. Loro hanno chiuso in vantaggio il primo tempo senza fare un tiro in porta”.E ancora: “In questo momento succedono delle cose strane, facciamo quasi errori da circo, e prendiamo gol, dobbiamo essere più forti. Gira tutto male nonostante le statistiche siano dalla nostra parte: non è facile nemmeno per i calciatori. Adesso serve restare uniti ed essere più forti”.