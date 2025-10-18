Six Kings Slam 2025: la finale è Sinner – Alcaraz

Nonostante non si tratti di un torneo del circuito ATP, il 24enne di Sesto Pusteria e il 22enne murciano si ritrovano stasera l'uno contro l'altro nella finale del Six Kings Slam.

Se la classifica dice che Alcaraz in questo momento è davanti, il campo potrebbe confermare il riscatto di Sinner, tornato in forma dopo il ritiro per crampi al Masters 1000 di Shanghai. Il giovane altoatesino ha spazzato via senza problemi prima Stefanos Tsitsipas e poi Novak Djokovic, mentre il talento spagnolo si è sbarazzato di Taylor Fritz.

Tra i due, Sinner ha giocato un match in più ma i due giorni di sosta potrebbero limare le distanze con l'azzurro che potrebbe sfruttare una superficie decisamente favorevole, e dove lo scorso anno vinse per 6(5)–7, 6–3, 6–3. Dal canto suo l'iberico è migliorato nettamente e, sfruttando lo stop di tre mesi dell'avversario, ha recuperato terreno sorpassando e battendo l'azzurro in finale sia al Roland Garros che agli US Open.

Nel mezzo c'è però la vittoria di Sinner a Wimbledon, a dimostrazione che il duello fra i due è soltanto agli inizi e, in questo che rappresenta una sorta di “quinto Slam” potrebbe arrivare la rivincita con l'allievo di Darren Cahill e Simone Vagnozzi che ritroverebbe la motivazione giusta per affrontare un finale di stagione molto complesso.

Dopo l'Arabia, infatti, ci sarà il Masters 1000 di Parigi-Bercy, le ATP Finals e la Final Eight di Coppa Davis. In tutti e tre i casi ci potrebbe essere un testa a testa fra i due.