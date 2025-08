Tennis, a Toronto Sonego cede a Rublev. E Sinner torna ad allenarsi

L'azzurro ha ceduto alla testa di serie n. 6, Andrey, con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-3 in poco più di due ore e mezza di gioco. Una partita iniziata bene ma finita con troppi errori per Sonego che non ha più trovato l'aiuto del servizio dal secondo set in poi. Ha giocato il primo parziale in modo impeccabile, prima cancellando tre palle break nel terzo gioco e poi risolvendo il parziale con il break decisivo nel dodicesimo game. Sotto di un set, Rublev invece non si è scomposto e non ha mai perso la calma. Per l'azzurro resta qualche rimpianto nel terzo e decisivo set, in cui era rientrato in partita dopo aver perso il servizio in apertura in un game da 10 minuti.

Le sfide contro i giocatori top 20 restano quasi un tabù per Sonego. Lorenzo ha perso 22 partite su 23 giocate contro i primi 20 al mondo dall'inizio del 2024: l'unico successo contro Humbert al Roland Garros 2024. Da allora il record è 0-16. Di contro Rublev torna a vincere due partite consecutive in un Masters 1000 dopo quasi un anno: l'ultima volta risaliva a Cincinnati 2024.

Intanto dopo il periodo di riposo seguito dal trionfo di Wimbledon, Jannik Sinner è tornato al lavoro e ha postato sui social una serie di foto dei suoi allenamenti su un campo in cemento in vista del rientro negli Usa. “Alcune belle giornate di lavoro”, scrive il numero uno al mondo. Tra gli “sparring partner” di questi giorni anche un sorridente Matteo Berrettini.