Internazionali d’Italia: Sinner e Darderi ai quarti. Out Musetti

6-2, 6-3. L’altoatesino affronterà Rublev domani. Il russo ha vinto in tre set contro il georgiano Nikoloz Basilashvili con il punteggio di 3-6, 7-6, 6-2. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l’altoatesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo.

Le parole di Sinner. “Il derby qui in Italia è sempre diverso, con Andrea ci siamo affrontati sette anni fa ed è stato bello rigiocare oggi su uno dei campi più belli del mondo”. Così Jannik Sinner dopo aver battuto Pellegrino. “Peccato che fosse solo agli ottavi questa gara, sarebbe stato più bello se fosse stata più in là con il torneo”. Sinner ha poi concluso: “I quarti sono un turno già importante, ho iniziato in serale, ora due gare di giorno con tanto vento e non era facile esprimere un buon tennis. Il giorno di riposo mi aiuterà”.

Dopo aver vinto contro Tommy Paul (16), Luciano Darderi ripete l’impresa contro Sasha Zverev (2). L’azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa al tie-break: è vittoria col punteggio di 1-6, 7-6 (12-10), 6-0. Darderi sfida oggi lo spagnolo Jodar nei quarti. “È stata una partita molto dura, non mi sentivo bene il primo set, poi sono riuscita a girarla anche perché Zverev mi ha regalato qualcosa. La gente mi ha aiutato tanto, sono molto felice”. Così Luciano Darderi commenta in campo la vittoria contro il n.2 del torneo.

Out invece Lorenzo Musetti: nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud (6-3, 6-1). Lorenzo si scusa per la sua prestazione condizionata da un problema muscolare alla coscia sinistra: “Sono abbastanza deluso dello spettacolo che ho offerto al pubblico, chiedo scusa ma la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto. Non ho voluto ritirarmi perché sono stufo di tutti questi ritiri soprattutto davanti al pubblico di casa, ma non ci è stato modo di andare oltre al problema fisico, purtroppo è andata così”.

Ritiro per Jasmine Paolini. La toscana alle prese con un problema al piede, ha dato forfait nel doppio con Sara Errani, contro il tandem ceco Linda Noskova-Tereza Valentova.”E’ una decisione difficile da prendere, specialmente nel torneo di casa che è speciale per me”, ha detto Jasmine, che era stata eliminata dalla belga Mertens nel singolare al 3° turno.