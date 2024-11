Tennis, Bronzetti e Paolini ci regalano la Billie Jean King Cup. É grande Italia!

Per il tennis italiano è un momento straordinario: l’Italia vince anche la Billie Jean King Cup (ex Fed Cup), battendo in finale la Slovacchia per 2-0. Nei due match singolari le azzurre Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini dominano le avversarie. La prima supera 2-0 Viktoria Hruncakova con il punteggio di 6-2, 6-4 in un’ora e ventitré minuti e la seconda completa l’opera piegando sempre 2-0 (6-2, 6-1) Rebecca Sramkova in un’ora e sei minuti. Quinto successo nella storia di questo torneo per l’Italia, che aggancia in classifica Spagna e Russia.

Le reazioni delle azzurre. Jasmine Paolini commenta a caldo il trionfo a Malaga e dice: “Una stagione incredibile, pazzesca. Chiudere con questo titolo in BJK Cup è fantastico, non ho parole. Io penso a godermi ogni momento, mi sento fortunata a essere parte di questa squadra, abbiamo vissuto una settimana incredibile e abbiamo portato un altro trofeo a casa”. Poi ha aggiunto: “Sono contentissima per me e per tutto il team, lo staff. Sono orgogliosa di averli sempre al mio fianco”.

“Siamo campionesse del mondo, siamo felici e orgogliose. Ora è il momento di festeggiare, è una cosa che ho sempre sognato di vincere questo trofeo e non possiamo che essere felicissime”, le parole, invece, di Lucia Bronzetti dopo il trionfo.

“Io cerco di aiutare le mie compagne, ci siamo trovate unite in ogni momento. Altre volte ero nervosa, questa volta ero tranquilla e ringrazio Tathiana di avermi portato ancora nel gruppo. L’oro a Parigi è stato un sogno diventato realtà e altrettanto lo è questo titolo”,così Sara Errani.

“Sono felice di condividere questo momento con la squadra – le parole di Elisabetta Cocciaretto -. Sono tutte delle giocatrici ma anche delle straordinarie ragazze, abbiamo fatto un bel percorso, e tutte abbiamo aiutato a portarlo fino alla fine”.

Infine, Martina Trevisan, che ha vissuto la finale a bordo campo ma “la sofferenza resta molto forte, se sei in campo o fuori conta poco. Abbiamo tutte lavorato duro per questo risultato, bisogna essere sempre pronte”.

“Questo è un sogno diventato realtà, ottenuto grazie a un gruppo di grandi campionesse. Sono orgogliosa di loro, è stato un viaggio incredibile”. Così la capitana dell’Italia, Tathiana Garbin, dopo il trionfo in Billie Jean King Cup. “So cosa hanno dovuto superare le ragazze per essere qui e fare diventare realtà questo sogno – ha proseguito -. La loro forza è continuare sempre a migliorarsi come atlete ma anche come persone”.