Europei U21, esordio positivo per l’Italia: contro la Romania decide Baldanzi

Esordio positivo per l’Italia Under 21 che negli Europei in Slovacchia batte 1 a 0 la Romania. Decide un gol di Baldanzi al 25′. Ma i meriti per la vittoria vanno anche a Desplanches che al 46′ para un calcio di rigore a Munteanu. La squadra di Nunziata trova i primi tre punti nel Gruppo A e comanda il girone insieme alla Spagna, vittoriosa per 3-2 contro la Slovacchia padrona di casa.

La gara. Buon inizio dunque per l’Italia nell’Europeo U-21, con gli azzurrini che piegano la Romania 1-0 nella prima giornata del Gruppo A. Pronti via e la formazione allenata da Nunziata si rende subito pericolosa: Koleosho è molto attivo in trequarti, ci prova da fuori area sia all’11’ che al 23’. Due minuti più tardi, al 25’, ecco che arriva l’1-0 degli azzurri: discesa di Ruggeri sulla sinistra, palla a rimorchio per Baldanzi e sinistro potente e preciso che batte Sava. Koleosho torna protagonista al 44’, quando il suo destro si stampa sul palo, ma a pochi istanti dal duplice fischio l’Italia rischia grosso: calcio di rigore assegnato dopo controllo Var per un fallo di Ndour, con Munteanu che si presenta sul dischetto. Il penalty viene calciato bene, ma Desplanches intuisce l’angolo e neutralizza la conclusione dell’attaccante avversario.

La ripresa. Dopo l’intervallo gli uomini di Rotaru cercano di riportare la sfida in equilibrio, ma gli azzurri restano in controllo e padroni del campo. Poco dopo l’ora di gioco Pirola sfiora il raddoppio, nell’ultima occasione significativa degli italiani. Nel finale il neo-entrato Mitrov spreca la chance del pari, con la sfida che termina senza ulteriori marcature. L’Italia vince 1-0 e sale a quota 3 nel Gruppo A, insieme alla Spagna. Le Furie Rosse superano 3-2 la Slovacchia, grazie ad un gol al 90’ di Tarrega dopo essere state riprese da 2-0 a 2-2 in avvio di secondo tempo.