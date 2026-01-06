Tennis, Cobolli sconfitto: Italia fuori dalla United Cup. Cocciaretto vola agli ottavi nel WTA 250 in Nuova Zelanda

L’Italia è eliminata dalla United Cup 2026 di tennis a Perth: la Francia, già fuori dai giochi per il passaggio del turno nel Girone C, condanna gli azzurri, che pagano la sconfitta di Flavio Cobolli, battuto al fotofinish dal transalpino Arthur Rinderknech, che si impone con lo score di 6-7 (4) 7-6 (5) 7-5 in tre ore e 22 minuti. Grazie a questo risultato l’Argentina si qualifica come miglior seconda ed affronterà ai quarti la Svizzera, mentre gli Stati Uniti sfideranno la Grecia.

La partita: nel primo set i servizi dominano in avvio, con soli 4 punti vinti in risposta nei primi 4 game. L’equilibrio si spezza nel quinto gioco, quando Cobolli si porta sullo 0-40 ed alla seconda occasione strappa la battuta al francese. Rinderknech, però, reagisce immediatamente ed ai vantaggi del sesto game firma il controbreak. Cobolli, però, infila quattro punti consecutivi, scappa sul 5-2 e difende il margine ottenuto, chiudendo sul 7-4 in 57 minuti. Nel finale del secondo set Cobolli recupera ancora il minibreak di ritardo, ma poi perde ancora il punto sul proprio servizio e Rinderknech dopo un’ora e 23 minuti di gioco pareggia i conti sul 7-5. Nel set decisivo maggior fatica nelle gambe e nella testa: Cobolli nel dodicesimo game si fa rimontare da 30-15, perde gli ultimi tre punti, e cede per 7-5 dopo un’ora e due minuti.

Le statistiche sottolineano il grande equilibrio visto in campo, con il transalpino che vince 126 punti contro i 120 dell’azzurro, sfruttando 5 delle 13 palle break avute a disposizione e cancellandone 7 delle 11 concesse a Cobolli. Il francese si aggrappa al servizio nei momenti delicati, mettendo a segno 13 ace, mentre l’italiano fa meglio del rivale con la seconda, ottenendo il 54% dei punti contro il 50% del rivale.

Esordio vincente invece per Elisabetta Cocciaretto nel WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda: l’azzurra nel match del primo turno piega la resistenza della statunitense Alycia Parks, sconfitta per 6-2 7-5 in un’ora e 33 minuti di gioco.

Nel primo set l’azzurra strappa la battuta all’avversaria ai vantaggi del terzo game e chiude i conti al primo set point sul 6-2 in 34 minuti. Nella seconda frazione si registra uno scambio di break in avvio, poi Cocciaretto per due volte si avvantaggia, ma viene subito ripresa. L’azzurra spezza nuovamente l’equilibrio con il break a quindici nell’undicesimo game, e questa volta riesce a confermare lo strappo, portando a casa il successo al quarto match point col punteggio di 7-5 dopo 59 minuti. Le statistiche indicano una netta preferenza per Cocciaretto, che conquista 69 punti contro i 53 dell’avversaria, facendo meglio di Parks sia con la prima, 71%-64%, che con la seconda, 46%-35%. L’azzurra sfrutta 5 delle 11 palle break avute a disposizione e ne concede appena 3, cedendo la battuta in 2 occasioni.



Elisabetta Cocciaretto ora negli ottavi di finale affronterà la polacca Magda Linette, numero 5 del seeding.