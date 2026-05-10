Internazionali d’Italia: buona la prima per Sinner e Cobolli. Out Paolini

Esordio vincente per Jannik Sinner al Foro Italico. Il numero 1 del mondo approda al terzo turno degli Internazionali d’Italia battendo l’austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Un debutto senza particolari difficoltà per l’altoatesino che dopo aver preso le misure all’austriaco, ha gestito il match dall’inizio alla fine. All’azzurro è bastato un break per set e un’ottima resa al servizio: nessuna palla break concessa e grande controllo nei momenti clou della partita. Per Sinner che tornerà in campo lunedì contro Alexei Popyrin, si tratta della 29esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000, una striscia che eguaglia quella di Roger Federer ed è ora la terza più lunga di sempre, a sole due vittorie dal record assoluto detenuto da Novak Djokovic.

Buona la prima anche per Flavio Cobolli. Il numero 12 del ranking ATP che si è ripromesso di vivere al meglio questo torneo di casa non ha deluso e ha archiviato la pratica Terence Atmane, con un 7-6 6-3 in un’ora e quarantasei minuti di gioco. “In primis sono soddisfatto del risultato. Ci tenevo tanto, non abbiamo parlato tanto della partita. Ho cercato di divertirmi, di stare più tranquillo in campo, di godermi il torneo. Credo di averlo fatto al meglio oggi. Sono contentissimo”, le parole di Cobolli dopo la vittoria.

Avanza anche Andrea Pellegrino. Alla BNP Paribas Arena del Foro Italico il match tra l’azzurro e il francese Arthur Fils, valida per il secondo turno si interrompe a causa di un problema fisico del francese. Si tratta con ogni probabilità del riacutizzarsi del fastidio alla schiena, nella zona lombare, che già in passato aveva costretto Fils a un lungo stop per infortunio. La speranza, in ottica Roland Garros, è che non si tratti di nulla di grave. Pellegrino, reduce da un eccellente percorso nelle qualificazioni, aveva raggiunto il secondo round grazie al successo nel derby azzurro contro Luca Nardi.

Mattia Bellucci concede il bis. Dopo il successo al primo turno contro Roman Andres Burruchaga, il milanese batte un altro argentino agli Internazionali BNL e si impone in 5-7 6-2 6-3 su Tomas Martin Etcheverry, testa di serie n. 24. Una rimonta di cuore, che ha evidenziato le grandi potenzialità del nativo di Busto Arsizio, quando è nel mood giusto. Il suo cammino prosegue al terzo turno contro Martin Landaluce, lucky loser, uscito vincitore dal match contro Marin Cilic.

Out Jasmine Paolini. Continua il momento ‘no’ della toscana. La sconfitta contro Elise Mertens brucia ancora di più perché costa a Jasmine l’uscita dalla Top 10. Sembra passata una vita dalla scorsa edizione, quando Paolini si godeva il fine settimana più importante della carriera vincendo il titolo in singolare e doppio. A pesare soprattutto i tre match point non sfruttati nel secondo set che avrebbero permesso a Jasmine di approdare al terzo turno battendo la belga. Un bilancio che dall’inizio della stagione si è fatto pesante: 11 vittorie e 10 sconfitte.