Tennis, Coppa Davis: l’Olanda batte la Spagna. Nadal, ultima partita da professionista

L’Olanda ha battuto la Spagna 2 a 1 ed è la prima semifinalista della Coppa Davis che si sta disputando a Malaga. Sono state decisive le vittorie di Van de Zandschulp su Rafa e del doppio Koolhof/Van de Zandschulp sulla coppia Granollers/Alcaraz. L’Olanda giocherà in semifinale venerdì contro la vincente di Germania-Canada in programma oggi.

Rafael Nadal ha inaugurato le Final8 di Coppa Davis contro Van de Zandschulp. L’olandese ha vinto con un doppio 6-4 in un’ora e 53 di gioco. Nel primo set Rafa è partito ben, a differenza del suo avversario che però ha acquisito pian piano maggiore fiducia: due palle break a disposizione al nono game che ha vinto con un passante. Subito dopo, in battuta, ha conquistato il primo set che si archivia sul punteggio di 6-4. Nel secondo, invece, è stato Van de Zandschulp a partire forte conquistando il break dell’1-0 e tenendo il turno di battuta per il 2-0. L’olandese ha poi beffato Nadal col super passante di dritto in corsa per il 4-1. Lo spagnolo è riuscito a portarsi sul 3-4 ma gli ultimi game sono di controllo per Van de Zandschulp che ha chiuso 6-4 anche il secondo set per il vantaggio dell’Olanda.

Decisiva la vittoria olandese nel doppio: le coppie sono state Carlos Alcaraz e Marcel Granollers, per quel che riguarda la Spagna, e Wesley Koolhof e Van de Zandschulp per l’Olanda. La prima occasione di palla break è arrivata al settimo game per gli olandesi, ma gli spagnoli sono stati bravi ad annullarla e a tenere il servizio per il 4-3. La situazione è di estremo equilibrio ma Koolhof, dopo un’ora e 10 minuti di gioco, ha chiuso il primo set avanti 7-6(4). Nel secondo set la Spagna è tornata all’attacco e al terzo game ha conquistato la palla break del 2-1, confermato poi col 3-1 al servizio. All’ottavo game gli olandesi hanno trovato la super risposta di Van de Zandschulp: decisivo ancora una volta è stato il tie-break, vinto sempre dagli olandesi che in due set eliminano la Spagna ai quarti di finale.

Ovazione e commovente saluto del pubblico di Malaga per Rafael Nadal che ha deciso di dire addio al tennis da professionista: “Vi ringrazio, sono un privilegiato, ora toccherà a voi ragazzi proseguire il lavoro. La mia famiglia mi ha insegnato l’educazione e mi ha aiutato a tenere sempre i piedi per terra. Si ricorderanno di me per i tornei vinti, ma ci tengo di più ad essere ricordato come una brava persona”. Poi in merito alla partita appena conclusa Nadal ha aggiunto: “La decisione di giocare è stata presa da Ferrer, per questo è il capitano. Non ho messo nessuna pressione. Si è deciso che avrei giocato e sapevamo che c’era un rischio. Non ho potuto vincere il punto. Ci ho provato come sempre. Non si può controllare il livello che hai. Ho già detto che mi avrebbe scartato se non mi avesse visto preparato, ma mi sono allenato abbastanza bene. Il campo era molto rapido e tutto è andato via in maniera molto rapida. Non avevo tempo per pensare. Mi mancava ritmo. Sono sempre stato molto autocritico, ma oggi non ha senso essere duri: ho fatto tutto quello che potevo fare, ma non è bastato”.

Le azzurre: l’Italia è pronta a vivere un momento storico in Billie Jean King Cup. Dopo la rimonta sulla Polonia, Jasmine Paolini e compagne sono pronte a realizzare una nuova impresa in finale contro la Slovacchia, tuttavia le azzurre devo stare ben attente dato che la delegazione di Bratislava ha spazzato via nell’ordine Stati Uniti, Australia e Gran Bretagna diventando così un’avversaria particolarmente temibile per la conquista del trofeo per nazionali più ambito del tennis femminile.