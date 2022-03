Tennis, Indian Wells: Sinner agli ottavi, out Paolini. Medvedev va ko e Djokovic torna n°1

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Soffre ma alla fine la spunta. Jannik Sinner vola agli ottavi di finale di Indian Wells, primo Masters 1000 stagionale. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking e del seeding, ha sconfitto nella notte italiana col punteggio di 7-6, 3-6, 6-4, dopo oltre due ore e mezza di gioco, il francese Benjamin Bonzi, n.62 ATP, giustiziere nel turno precedente di Lorenzo Sonego. Per l’altoatesino Jannik un successo che vale doppio, ottenuto nonostante evidenti problemi fisici (pressione e mal di stomaco). Domani Sinner affronterà, in un match inedito, l’australiano Nick Kyrgios che ha superato con un doppio 6-4 il norvegese Casper Ruud.



Lascia il cemento californiano con l’amaro in bocca Jasmine Paolini. Dopo la bella vittoria contro la numero 3 del mondo Aryna Sabalenka, l’azzurra viene eliminata al terzo turno dalla svizzera Viktorija Golubic, testa di serie numero 31 (e 51ª al mondo), in un match sul filo fino all’ultimo. Decisivo il tie-break del terzo set, con Paolini che ha dominato il secondo parziale – vinto 6-1 – dopo aver perso il primo 7-5.

Fatale il 3° turno di Indian Wells per Danil Medvedev. Il russo cede 4-6 6-3 6-1 al francese Gael Monfils, numero 28 del mondo, ed è costretto ad abdicare al trono di numero 1 del mondo dopo sole tre settimane in vetta. Medvedev sarà dunque superato il prossimo 21 marzo da Novak Djokovic che aveva perso lo scettro il mese scorso con un’altra clamorosa eliminazione, quella subita a Dubai dal ceco Vesely, nell’unico torneo disputato dal 20 volte campione Slam in questo 2022.