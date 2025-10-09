Tennis, Paolini ai quarti al Wta Wuhan: Tauson si ritira nel terzo set

Jasmine Paolini è tra le migliori otto del Wta 1000 di Wuhan per il secondo anno di fila. L’azzurra vola ai quarti nell’Hubei dopo aver superato la danese Clara Tauson, n. 12 del seeding, costretta al ritiro all’inizio del terzo set per un infortunio all’adduttore destro. Una partita chiusa con il punteggio di 3-6, 6-1, 3-1 in un’ora e 35 minuti, girata dalle prime battute del secondo set proprio per via del problema fisico accusato dalla danese.

La cronaca del match. Primo set in totale controllo per Tauson. Già nel terzo game arriva il break in favore della danese: sul 30-30 Paolini sbaglia di dritto, poi sulla palla break manda in corridoio l’uscita lungolinea di rovescio. Paolini ha il merito di rimanere in scia e non lasciarla scappare, almeno fino al nono game. Lì arriva il doppio break con Tauson molto solida in difesa e anche aggressiva quando può. Nel secondo set, però, cambia l’inerzia del match. Jasmine inizia a trovare delle variazioni e impensierisce Tauson che, di contro, cala vistosamente dal punto di vista fisico per via di un infortunio all’adduttore destro. Il secondo set, intervallato da un medical time-out, vola via rapidamente: vince Paolini con un netto 6-1 in 32 minuti. Nonostante la sofferenza e le difficoltà negli spostamenti, Tauson inizia il terzo set. La danese tiene il servizio la prima volta, ma nel quarto game subisce il break e decide di ritiarsi. “Mi dispiace per Tauson, oggi stava giocando un tennis straordinario – ha dettol’azzurra nel post partita – Mi auguro che recuperi presto”.

Per Paolini è il 40° successo stagionale. Un risultato che le permette di rimanere all’ottavo posto della Race che qualifica alle Finals. Per non subire il controsorpasso di Rybakina, però, la toscana ha bisogno di finire il torneo con un turno di vantaggio sulla kazaka.