Nicolò Guarrera (Pieroad) racconta a Talkout il suo giro del mondo a piedi

Dopo il grande riscontro dell’edizione estiva, la rassegna di incontri TalkOut torna a Thiene con una serata speciale: domenica 12 ottobre alle 20:30 al Cinema San Gaetano, ospite Nicolò Guarrera, conosciuto come Pieroad, che ha completato poche settimane fa il giro del mondo a piedi. Dopo cinque anni di cammino e 36 mila chilometri percorsi, Nicolò racconterà la sua storia in una intervista ad ingresso libero, su prenotazione.

Pieroad è un viaggiatore vicentino che ha completato un giro del mondo a piedi durato cinque anni, partendo il 9 agosto 2020 da San Tomio di Malo e rientrando in Italia il 31 agosto scorso. Ha consumato più di 20 paia di scarpe, documentando la sua avventura su Instagram e altre piattaforme, dove è seguito da centinaia di migliaia di persone.

La serata sarà accessibile a persone con disabilità e tradotta in lingua dei segni ed è patrocinata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Thiene e sostenuta da Gruppo Brusamarello. Il supporto tecnico è a cura di Engim Veneto, MegaHub, Samarcanda onlus, Alda e Soundsgood.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.