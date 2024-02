Tennis, Sinner batte De Minaur e vince l’Atp di Rotterdam. Ora è il n. 3

Inarrestabile Jannik Sinner. L'altoatesino ha vinto anche il torneo Atp di Rotterdam, battendo in finale l'australiano Alex De Minaur, con il punteggio di 7-5 6-4. Con questo in Olanda, il 22enne è al suo quindicesimo successo consecutivo dell'anno, il secondo trionfo dopo gli Australian Open. Da domani, lunedì 19 febbraio, Sinner diventa matematicamente il numero 3 del ranking mondiale, scavalcando così Daniil Medvedev e con la possibilità di salire ancora in classifica. Di questo passo, infatti, la prima posizione potrebbe arrivare addirittura in questo 2024. Con la vittoria di oggi, Sinner è sicuro di arrivare a una dotazione di 8.270, vale a dire: 1.105 meno di Carlos Alcaraz e a 1.585 da Novak Djokovic.

“Alex, affrontarti è sempre difficile”, ha commentato l'altoatesino durante la premiazione seguita a questo ennesimo successo nel torneo Atp di Rotterdam. Questa è la settima volta che Sinner batte De Minaur in sette confronti diretti. “È bello stare con te, parlare con te e con il tuo team, sei una delle persone più gentili nel circuito – ha evidenziato Sinner -. Migliori settimana dopo settimana, ti auguro il meglio per il resto della stagione”. Poi, riferendosi al suo torneo e a quest'ultima performance che ha portato all'ennesimo trionfo il 22enne ha aggiunto: “Abbiamo fatto un bellissimo lavoro con il mio team, sono orgoglioso di come sono riuscito a giocare in questo torneo. Abbiamo avuto momenti difficili ma cercheremo sempre di migliorare ed è questa la cosa più importante. Grazie anche al direttore del torneo e agli sponsor, siamo assistiti benissimo qui, anche arrivando parecchi giorni prima. Infine – ha concluso Sinner – grazie ai tifosi, questa settimana siete stati meravigliosi. Siete un pubblico corretto, mostrate tanto rispetto anche quando giochiamo contro giocatori di casa. Ci vediamo l'anno prossimo”.