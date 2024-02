Tennis, Sinner batte Griekspoor a Rotterdam e si assicura il n°3 al mondo. Oggi finale con De Minaur

Missione compiuta. Jannik Sinner vola in finale all’Atp 500 di Rotterdam dopo aver battuto, in 1h21′ di gioco e col punteggio di 6-2 6-4, il padrone di casa Tallon Griekspoor, giustiziere nel primo turno di Lorenzo Musetti. Una vittoria che proietta l’altoatesino, fresco vincitore degli Australian Open, sul podio mondiale, al numero 3 del ranking Atp (record azzurro).

Il suo sfidante per il titolo sarà Alex De Minaur, testa di serie numero 5 del seeding, che ha sconfitto Dimitrov col punteggio di 6-4, 6-3, confermandosi in grande forma dopo aver eliminato Rublev nei quarti. Se oggi contro l’australiano solleverà il titolo, il nuovo best ranking sarà suo già domani. In caso contrario dovrà aspettare il 26 febbraio, giorno in cui dalla classifica di Daniil Medvedev usciranno i punti del titolo di Doha, che ha scelto di non difendere. Non solo.