Marostica Summer Festival, in arrivo i Pooh, Il Volo, Emma, Take That, Deep Purple e Annalisa

La decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank, promossa da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città, vanta un altro grande nome della musica italiana, i Pooh, in programma in Piazza Castello il 15 luglio (ore 21.30) eccezionalmente con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana con Diego Basso Direttore. È il nuovo appuntamento di un cartellone straordinario che vede in scena anche Il volo (3 luglio), Emma (6 luglio), Take That (7 luglio), Deep Purple (11 luglio) e Annalisa (12 luglio).

I Pooh infatti sono pronti a tornare live a grande richiesta anche nel 2024 con “Pooh – Amici X sempre Estate 20242“, nelle location più suggestive d’Italia. “È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – dichiarano i Pooh –. Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi”.

Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico. Grande partenza per questo tour che vedrà i Pooh esibirsi nelle location più suggestive del Bel Paese, fra le quali appunto Piazza Castello a Marostica, unica data in Italia con orchestra dal vivo.