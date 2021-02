Tennis: sorteggiato il tabellone degli Australian Open. Partenza regolare

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’Australian Open tira un sospiro di sollievo, almeno per ora. Gli organizzatori dello Slam hanno comunicato che tutti i tamponi effettuati sui tennisti dopo lo stop di ieri sono risultati negativi.

Dunque dopo i timori Covid, si è tenuto a Melbourne Park il sorteggio del tabellone degli Australian Open 2021, prima prova del Grande Slam, che prenderà il via dall’8 febbraio e terminerà il 21.

Accoppiamenti non facili per gli azzurri, a cominciare da Stefano Travaglia, che dovrà vedersela l’americano Tiafoe . Berrettini incrocerà il sudafricano Anderson. Per Fabio Fognini il primo turno sarà contro il francese Pierre-Hugues Herbert, Salvatore Caruso affronterà il tennista finlandese naturalizzato svizzero Henri Laaksonen. Jannik Sinner, nella parte alta del tabellone, dovrà confrontarsi con la testa di serie n.11 Denis Shapovalov al primo turno e servirà davvero qualcosa di speciale per battere il canadese. E’ andata meglio sicuramente a Gianluca Mager che se la vedrà contro il russo Aslan Karatsev. Nella parte bassa, Lorenzo Sonego sfiderà l’americano Sam Querrey, mentre Marco Cecchinato se la vedrà con lo statunitense McDonald.

Capitolo italiane: anche qui, la situazione non è delle più semplici. Camila Giorgi trova sul suo cammino la kazaka Yaroslava Shvedova. Nella parte bassa del tabellone, oltre a Giorgi, c’ è Sara Errani, sorteggiata con la cinese Qiang Wang, numero 30 del seeding. Elisabetta Cocciaretto pesca invece la tedesca Mona Barthel, che non ha mai affrontato finora. Non fortunatissima anche Martina Trevisan, che trova la russa Ekaterina Alexandrova, numero 29 del seeding. Ma il vero scoglio dovrà superarlo Jasmine Paolini, che pur essendo la più in forma delle azzurre, non è favorita dal sorteggio che l’ha abbinata con Karolina Pliskova.

Domani a Melbourne Italia-Spagna: alle ore 07.30 italiane di sabato 6 febbraio, scatteranno le semifinali dell’ATP Cup 2021 ed entra così nel vivo il torneo per squadre Nazionali che farà da preludio agli Australian Open, il primo Slam stagionale. Toccherà anche all’Italia, che aveva già vinto il Girone C. Gli azzurri sfideranno la Spagna, vincitrice del Girone B.

Buone notizie da Sinner che avanza al Great Ocean Road Open a Melbourne. Jannik completa il suo percorso netto quest’oggi nel Great Ocean Road Open a Melbourne e conquista la semifinale del torneo sul cemento australiano, battendo il serbo Kecmanovic che nel turno precedente aveva superato Salvatore Caruso.