Tennis, Us Open, bis di Errani-Vavassori nel doppio misto: si prendono il titolo

Sara Errani e Andrea Vavassori si prendono gli Us Open nel doppio misto, battendo la coppia composta dalla polacca Iga Swiatek e dal norvegese Casper Ruud, con lo score di 6-3 5-7 (10-6), dopo un’ora e mezza di gioco. La coppia azzurra ha dunque confermato il titolo dello scorso anno e portano a tre i titoli Slam, contando anche il Roland Garros 2025. Certo il nuovo format voluto dagli organizzatori ha visto scendere in campo giocatori che poco hanno a che vedere con la specialità rispetto ai doppisti veri e propri, ma nonostante il cambio delle regole il duo tricolore conferma la propria solidità.

Il match. Su un Arthur Ashe pieno in ogni ordine di posto le due coppie hanno messo in campo due stili diversi. Se infatti gli azzurri cercavano quanto più possibile la rete, Swiatek e Ruud insistevano per lo più dalla linea di fondo, cercando quindi di trovare fuori posizione gli avversari.

Le statistiche: grande equilibrio in campo, con Swiatek e Ruud che nel complesso vincono un punto in più, 66-65, mettendo a segno un paio di vincenti in più, 27-25, ma concedendo anche più del doppio dei gratuiti, 25-12. Gli azzurri, invece, sono stati autori di più ace, 4-2, e contengono il numero dei doppi falli, 2-4, ma fanno peggio degli avversari sia con la prima, 67%-72%, sia con la seconda, 33%-50%.

I ringraziamenti di Vavassori alla Errani. Rivolgendosi a Sara durante la premiazione Andrea ha detto: “In questi due anni abbiamo fatto qualcosa di straordinario. In doppio maschile ho fatto ottime cose con Simone Bolelli, ma giocare con te è eccezionale. Grazie a tutto il nostro team e a chi ha fatto il tifo per noi, qui e davanti alla tv. È importante che il doppio abbia più visibilità anche in futuro: ne abbiamo avuta con questo evento ma è importante che ce ne sia sempre di più”.

Le parole di Sara. “Andrea, sei troppo forte. Con te mi diverto molto, condividere questi momenti con te è speciale. Grazie anche a tutto il team, avere il vostro supporto è speciale. È incredibile giocare davanti a tutti voi tifosi, grazie per essere rimasti fino a tardi e grazie a tutti gli italiani che hanno fatto il tifo per noi”.

Oggi il sorteggio degli Us Open intorno alle 18 ora italiana. Attesa per Jannik Sinner dopo il ritiro in finale a Cincinnati per un virus. L’altoatesino si presenta da campione in carica e dovrà dunque difendere il titolo, oltre alla prima posizione del ranking Atp.

Negli altri tornei. Saluta l’ATP 250 di Winston-Salem Lorenzo Sonego che non è riuscito a difendere il titolo vinto l’anno scorso, visto che è stato sconfitto da Jaume Munar, già giustiziere al turno precedente di Mattia Bellucci. Niente da fare anche per Luciano Darderi, numero tre del seeding, che cede in due set per 6-3 6-1 e in poco meno di un’ora di gioco al serbo Miomir Kecmanovic.

A Monterrey out Cocciaretto. Elisabetta non supera gli ottavi di finale nel torneo Wta 500 in Messico. La 24enne anconetana n.87 al mondo è stata eliminata 7-6(7/2) 2-6 6-0 dalla 22enne croata Antonia Ruzic, n.89 del ranking.