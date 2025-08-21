Natura, convivialità e cultura al Tretto grazie al prossimo appuntamento col Festival Fuori Bosco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si terrà al Camping Club Cerbaro il prossimo appuntamento col Festival Fuori Bosco: sabato 23 agosto alle ore 20.30 è in programma infatti “Abitare lo spazio – Narrazione scientifica e musica”, un’appassionata e sempre molto interessante conversazione con l’astrofisico Fabio Peri (direttore del Planetario di Milano), accompagnato dalle musiche a tema con Luigi Signori al pianoforte e voce. Una serata sotto le stelle ad ingresso libero che intreccia divulgazione e suggestioni musicali.

Il Festival Fuori Bosco unisce musica, natura e cultura e si sta svolgendo fra l’Altopiano del Tretto e Magrè, a Schio. Il Camping Club Cerbaro, immerso nella natura del Tretto di Schio, è un punto di riferimento dell’ospitalità all’aria aperta locale. L’associazione gestisce il campeggio comunale ed accoglie appassionati di campeggio in un contesto semplice e familiare, favorendo una fruizione rispettosa dell’ambiente ed offrendo un comodo punto di partenza per i sentieri dell’Altopiano del Tretto e del Monte Novegno.

“Il nostro impegno è far vivere il Cerbaro come uno spazio aperto, dove l’esperienza del campeggio diventa occasione di incontro, cura del territorio e condivisione. Il campeggio, oltre alle piazzole dei soci, offre dieci spazi liberi per ospiti e turisti, appositamente attrezzate per la permanenza con camper, roulotte o tenda”, afferma Roberta Merlo, presidente del Camping. “Siamo felici di collaborare con l’amministrazione comunale ed anche con altre realtà del Tretto per ospitare, quando possibile, appuntamenti che uniscono comunità, momenti di svago e cultura”.

“Il Camping Club Cerbaro valorizza uno dei luoghi più autentici del nostro territorio e contribuisce a promuovere un turismo rispettoso e di qualità – sottolinea Barbara Corzato assessora con delega alla promozione del territorio -. Riconoscere e sostenere queste realtà significa investire in una Schio accogliente, attenta all’ambiente e capace di generare relazioni”.

