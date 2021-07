Tokyo 2020, prime medaglie per l’Italia: oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo, argento per Luigi Samele nella sciabola

Spicca l’oro nel taekwondo, categoria 58 chilogrammi, diche in finale ha battuto 16-12 il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi. E’ stato un match molto combattuto e in bilico fino all’ultimo. Dell’Aquila è stato autore di un grande cammino olimpico: tre brillanti vittorie nelle tre sfide disputate dagli ottavi di finale in poi, prima di questo trionfo finale.

Dell’Aquila fa la storia. Infatti, non solo è il primo oro italiano alla XXXII Olimpiade ma è anche la seconda medaglia d’oro in assoluto per il taekwondo di casa nostra. Bello e positivo il sorriso del 20enne atleta azzurro che combatte sul quadrato da quando frequentava la seconda elementare. La finale vinta da Dell’Aquila è andata in scena a Makuhari, alle porte di Tokyo.

La seconda medaglia di giornata è d’argento. L’ha ottenuta Luigi Samele nella finale della sciabola maschile. Il sogno dell’oro è svanito: troppo forte l’ungherese Szilagyi che si aggiudica l’incontro 15-7, conquistando così il suo terzo oro olimpico consecutivo in tre differenti Olimpiadi. Per Samele comunque la bella soddisfazione di essere il primo azzurro a centrare una medaglia a questi giochi olimpici. Infatti il suo argento è arrivato prima dell’oro di Dell’Aquila.

Bene l’Italvolley femminile, gli Azzurri della pallanuoto e del basket: nella notte, esordio senza affanni per il Settebello di pallanuoto. Gli azzurri passeggiano con il Sudafrica e chiudono con un sontuoso 21-2, mentre l’Italvolley femminile, ha travolto in tre set la Russia di Sergio Busato. Tornata dopo 17 anni ai Giochi, esordio con vittoria per l’Italia maschile del basket. Gli Azzurri del ct Sacchetti hanno superato la Germania per 92-82 al termine di un match in bilico fini all’ultimo.