Tour de France: Alaphilippe penalizzato, la nuova maglia gialla è Adam Yates

Al Tour de France è stato il giorno del cambio della guardia. A Privas, numero di Van Aert, Alaphilippe penalizzato di 20 secondi e il nuovo leader è così Adam Yates. L'arrivo in volata: il belga del Team Jumbo-Visma si è imposto su Bol in uno sprint reso difficile da una curva che nascondeva il traguardo a 100 metri dall’arrivo. Dunque, vittoria del belga Wout Van Aert nella quinta tappa della Grande Boucle: la Gap-Privas di 183 km. Praticamente, ha battuto di mezza ruota Cees Bol. Terzo Sam Bennett, quarto Peter Sagan.

La frazione. La quinta tappa, per la maggior parte in discesa e in piano ma molto nervosa nel finale, è stata segnata soprattutto dal vento. Durante la corsa non si sono verificati attacchi significativi, il gruppo è arrivato compatto a 10 km dall’arrivo, dove le squadre dei velocisti erano già al lavoro. Poi, a otto km dall’arrivo, una fiammata della Ineos favorita dal vento ha spezzato il gruppo.

Il cambio al vertice in classifica generale. Come detto, Julian Alaphilippe ha perso la maglia gialla a causa di una penalizzazione di 20” per rifornimento irregolare (ha preso una borraccia dall’ammiraglia a 17 km dalla fine) e quindi il nuovo leader è Yates. Giovedì 3 settembre spazio alla sesta tappa: Le Teil-Mont Aigoual di 191 km, con l’inedito Col de la Lusette (lunghezza 11,7 km, pendenza media 7,3%).