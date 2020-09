Strada allagata dai tappi di erba nella roggia di scolo: a “sturare” arrivano i pompieri

Più tappi di erba, alcuni sotto il ciglio stradale, hanno provocato l’esondazione, questa mattina ad Asiago, di una roggia di scolo in zona aeroporto.

Alle 10 di mercoledì mattina, per questo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mulche per l’allagamento di tutta la via. I pompieri hanno dovuto far intervenire anche un piccolo escavatore, un’autospurghi e un ragno per liberare la condotta, completamente intasata di erba in più punti, soprattutto nella parte sotto il manto stradale. Sul posto è intervenuto anche il personale del Comune di Asiago. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 16.30 con il ripristino di un regolare deflusso della condotta.