Us Open, Jannik Sinner si prende New York. Ora due mesi per blindare la prima posizione

Testa bassa e concentrazione massima, lasciandosi alle spalle accuse e commenti al vetriolo. Così Jannik Sinner si è preso New York, scrivendo una pagina della storia del tennis italiano con inchiostro indelebile. E’ il primo italiano a vincere gli Us Open.

L’altoatesino ha battuto in finale l’idolo di casa Taylor Fritz, con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5. Per il tennista italiano è il sesto trofeo in questo 2024 che lo ha consacrato al top dopo Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati.

Sinner è stato sempre in controllo, a parte il terzo set quando l’idolo di casa Fritz, ha servito sul 5-4 per prolungare il match, non c’è riuscito e alla fine ha ceduto sotto i colpi del fenomenale azzurro.

Dunque dopo la vittoria anche del doppio Errani-Vavassori sugli americani Townsend e Young, New York si illumina d’azzurro! Ma il 2024 non è ancora finito per Sinner, atteso da altri quattro tornei che possono servire per incrementare il bottino, ma soprattutto per mettere la ciliegina su un cammino inarrestabile, chiudendo l’anno in vetta alla classifica.

Questa mattina è stato rilasciato il ranking ATP aggiornato: Jannik Sinner, avendo vinto l’ultimo Slam stagionale, ha guadagnato 1820 punti, dal momento che doveva difendere i 180 degli ottavi di finale raggiunti nel 2023. Lorenzo Musetti perde una posizione passando dalla 18° alla 19°, mentre alle sue spalle Flavio Cobolli, 32°, scende di un gradino, ma scavalca Matteo Arnaldi, ora 33°, dopo aver perso tre piazze. Poco più indietro ci sono sia Luciano Darderi, 41° , che Matteo Berrettini 43°. Sono 9 in totale, i tennisti italiani tra i primi 100.

Il primo bacio pubblico con Anna. C’è anche spazio per il gossip agli Us Open dove sono stati avvistati numerosi vip tra cui Taylor Swift, Matthew McConaughey e Anna Wintour, solo per citarne alcuni. Dopo la vittoria contro Taylor Fritz, Jannik Sinner è corso ad Darren Cahill e Simone Vagnozzi, la coppia di coach che lo ha portato a vincere il secondo Slam, supportandolo in questo periodo difficile, ma anche Anna Kalinskaya, la collega-fidanzata. Ed è stata proprio lei a prendere l’iniziativa, stampandogli un bacio sulle labbra: il bacio della vittoria che farà ribollire il sangue a Nick Kyrgios, protagonista qualche giorno fa di un post sulla Kalinskaja di dubbio gusto.

Le parole di Sinner dopo la vittoria. “Questo titolo per me vuol dire tantissimo, l’ultimo periodo per me davvero non è stato facile, il mio team mi ha sostenuto ogni giorno, mi è stato vicino. Io amo il tennis, mi sono allenato tanto per questi palcoscenici, ma oltre il campo c’è una vita e voglio dedicare questo titolo a mia zia, perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita. Ed è bellissimo dividere con lei questo momento, è stata una persona importante per me. Auguro a tutti la salute, anche se è un augurio che non si può fare sempre”. Questo il commento a caldo di un Sinner visibilmente emozionato, prima di essere premiato da Andrè Agassi.

Sinner: “Fattore mentale fondamentale”. “Avevo detto che non avevo alte aspettative? Non è andata male. Sono andato avanti giorno dopo giorno, mi sono allenato bene e in questi giorni ho capito quanto sia importante la parte mentale. Sono felice e orgoglioso di poter dividere questo momento con la mia famiglia”. “Ringrazio tutti – dice poi rivolgendosi al pubblico – per essere stati così corretti, è stato un grande onore”.

Le congratulazioni. Tra i primi a fare i complimenti all’azzurro il grande rivale e amico Carlos Alcaraz: “Congratulazioni! Te lo sei meritato! Goditi il momento”. Dal mondo dello sport italiano arriva invece il plauso del presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Si scrive Sinner, si legge storia. Non esistono più aggettivi adeguati per esaltare la grandezza del numero 1 di tennis al mondo, che diventa il primo italiano di sempre a mettere in bacheca l’Us Open, il secondo Slam di stagione. Un’altra pagina indimenticabile di un percorso che sfuma nella gloria. Tutti in piedi per Jannik Sinner” . “Vince gli Us Open e dice ‘posso migliorare’. Semplicemente grazie Jannik Sinner”, scrive invece su X il ministro dello Sport, Andrea Abodi.

I complimenti di Giorgia Meloni: “Dopo la vittoria di Errani e Vavassori nel doppio misto, Jannik Sinner vince il suo secondo slam in carriera. Un percorso perfetto in questo US Open 2024 che corona una stagione straordinaria. Il tennis italiano continua a regalarci grandi emozioni. Complimenti a Jannik, Sara e Andrea per aver scritto la storia”, ha scritto su X la presidente del Consiglio.