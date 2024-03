Verso gli Europei: l’Italia batte il Venezuela, doppietta di Retegui

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Al “Chase Stadium” di Fort Lauderdale in Florida, davanti a Jannik Sinner impegnato nel torneo di Miami, finisce 2-1 per l’Italia l’amichevole contro il modesto Venezuela. Il c.t. Luciano Spalletti nel primo tempo schiera una squadra sperimentale con il modulo 3-4-2-1 e gli azzurri fanno palesemente fatica a costruire gioco, commettendo peraltro errori grossolani in fase di costruzione dal basso. Nella ripresa poi, ritorno al 4-3-3 con calciatori di ben altro livello e la musica cambia, nonostante qualche patema di troppo per Donnarumma.

La vera notizia di questo match, però, è che forse l’ItalSpalletti ha trovato il centravanti. Si tratta dell’oriundo 24enne Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino in forza al Genoa, prima sblocca il punteggio al 40′, poi, dopo il pareggio di Machis al 43′, decide la sfida con il gol vittoria a dieci minuti dal termine su deliziosa giocata di Jorginho. Doppietta, dunque, per Retegui, chiamato in Nazionale per la prima volta da Roberto Mancini. Una bella freccia al nostro arco in vista degli Europei e in attesa dell’atalantino Scamacca.