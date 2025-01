Vicenza al poker senza alcun straf… Alcione. L’Arzichiampo fa pesca magra a Chioggia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

I biancorossi scoloriscono l’arancione della matricola Alcione e riducono lo svantaggio a 6 punti dalla vetta, grazie alla quaterna secca sulla ruota dello Stadio Menti. Un 4-1 che porta la firma di tre calciatori berici, con Morra a ritrovare il gol e festeggiare la sua prima doppietta a Vicenza, e Talarico e Rolfini a tornare nel tabellino contro la terza squadra di Milano. Due reti per tempo che valgono anche come quarto successo di fila, con spinta data sin dal 1′ dal pareggio casalingo del Padova del sabato, per 1-1, con la Pro Vercelli.

Stesso giorno di gara dell’Arzignano Valchiampo, che non è andato oltre al pareggio con identico punteggio in casa della Union Clodiense, squadra al primo anno di serie C che chiude il girone A al 20° posto ma che sta dando segni di ripresa il mercato invernale e la vittoria precedente sul Lumezzane.

La domenica pomeriggio del Menti si apre subito nel migliore dei modi, con il “Lane” subito in vantaggio con un nuovo pezzo del repertorio di Rolfini: colpo di tacco sottomisura su un assist mancino di Morra, che poi diverrà protagonista assoluto dopo aver colpito di potenza una traversa. Prima, però, l’Alcione trova l’1-1 su palla ferma, da traversone alto da sinistra e incocciata di Chierichetti. Immediato il diagonale da zona dischetto di Morra che fa 2-1 e, appena al rientro in campo dopo il tris su mancino al volo scartando il cioccolatino servito da Ronaldo tornato tra i titolari dal 1′. Di testa il poker di Talarico, con Laezza al cross da destra.

Per i giallocelesti dell’Ovest Vicentino necessario riprendere il filo dopo lo sto che ha chiuso la serie positiva di 6 incontri senza sgambetti. Si parte male però in laguna, andando sotto alal mezz’ora del primo tempo sul tap in del veneziano Biondi. Un poderoso colpo di testa di Cariolato fissa l’uno a uno a metà ripresa, su cross liftato di Boccia. Arzichiampo che prova a vincerla nel finale di gara, il punteggio rimane ancorato sul pari. Specchietti retrovisori da tenere sempre sott’occhio viste le vittorie della Pergolettese alle sue spalle, e della coppia Virtus Verona e Giana Erminio che avanza scrollandosi della compagnia di Mattioli e soci.

I VIDEOHIGHLIGHTS DEL MATCH