Volley, l’Italia batte la Turchia 3-0. Domani la sfida con la Cina

Seconda partita e seconda vittoria per gli azzurri di De Giorgi che dopo il Canada battono anche la Turchia con i parziali di 25-18, 25-20, 25-22. Un successo che qualifica i campioni d’Europa agli ottavi di finale. Domani il match contro la Cina alle 21.15, terza ed ultima partita del girone E.

Il Mister ha schierato la stessa squadra che aveva giocato contro il Canada. L’Italia con un break di 4-5 punti mette subito la giusta distanza dalla Turchia, costretta ad inseguire. Buona la battuta e soprattutto il muro di Giannelli e Russo e il primo set finisce dalla parte degli azzurri senza difficoltà: i ragazzi di De Giorgi hanno dimostrato di essere superiori sia tatticamente che tecnicamente.

Ottimo anche il secondo parziale: nonostante la crescita della Turchia anche grazie a qualche sostituzione, l’Italia è rimasta concentrata e in vantaggio per tutto il set. Bravissimo Giannelli a variare il gioco con Romanò, Lavia e Michieletto già in doppia cifra.

Tutto liscio anche il terzo set: la Turchia non va mai in vantaggio. De Giorgi influisce sull’andamento della partita (15-12) chiamando il challenge che scova una palla atterrata e non difesa dalla Turchia. Questa vittoria porta gli azzurri al primo posto in solitaria nel proprio girone con 6 punti e per il primo posto nel girone manca solo la matematica in attesa dell’ultima partita contro la Cina.

Il commento del ct Fefè De Giorgi: “Dobbiamo migliorare alcuni dettagli che diventeranno sempre più importanti dagli ottavi. Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto alla prima partita, siamo stati bravi a tenere a distanza una squadra che lotta e giocare la nostra pallavolo”.