Smart working, nuove regole dal 1° settembre

ll decreto Aiuti bis, malgrado le richieste del ministro Orlando, non ha prorogato la possibilità dello smart working per fragili e genitori di minori di 14 anni, il cui diritto è così cessato a inizio agosto. Mercoledì 31 agosto, invece, termina la possibilità per il datore di lavoro di ricorrere allo smart working in modo unilaterale.

Con il dl Semplificazioni diventa la norma poter inviare massivamente gli accordi individuali. Il testo contiene in allegato un modulo per la trasmissione dei dati, che vanno dal codice fiscale del lavoratore al periodo di smart working. Oltre all’applicativo web, è prevista anche una modalità di invio massiva. Le aziende avranno comunque tempo fino al 1° novembre per adeguare i sistemi informatici e trasmettere le informazioni. Da giovedì 1° settembre sul portale Servizi Lavoro, che prevede l’accesso con Spid o Carta d’identità elettronica, sarà a disposizione dei datori sia pubblici che privati il modulo per la comunicazione. Gli invii massivi prevedono invece l’utilizzo di un servizio differente e perché la procedura sia pienamente operativa i sistemi delle aziende e centrali dovranno dialogare tra loro.

Sono cinque i giorni di tempo per la comunicazione dell’inizio del lavoro agile, per non incorrere in sanzioni. “Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento” – spiega la nota del ministero – occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni”.