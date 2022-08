Volley, mondiali maschili al via. L’Italia attesa alla prova contro il Canada

Sono cominciati ieri (26 agosto) i Campionati Mondiali di volley maschile, in scena tra Slovenia e Polonia fino all11 settembre. Ventiquattro le formazioni che scenderanno in campo per contendersi il titolo iridato. E tra queste non poteva mancare l’Italia che si gioca il tutto per tutto con un sestetto giovane ma con già molta esperienza alle spalle. Stasera alle 21.15 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi scenderanno in campo per la prima partita del girone. Avversario di turno è il Canada. Poi toccherà a Turchia e Cina. In caso di passaggio del girone si andrà direttamente alle fasi finali ad eliminazione diretta.



L'Italia si presenta all'appuntamento col titolo di campione d'Europa conquistato a settembre dello scorso anno. Quanto basta per mettere paura agli avversari. Ma non sufficiente se si pensa di aver vinto prima ancora di giocare. Lo sa bene il nostro selezionatore. Lo sanno anche i – giovani – giocatori selezionati per questa rassegna iridata. I soliti, d'altronde. I campioni: Simone Giannelli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Francesco Recine, Simone Anzani, Gianluca Galassi e tutti gli altri. Non c'è Ivan Zaytsev. Ma questa è un'altra storia, un'altra Italia. È l'Italia dei giovani che proverà a compiere un altro miracolo dopo quello europeo.



Le altre squadre, comunque, non saranno ostacoli semplici da superare. Ieri la Francia di Andrea Giani ha confermato di essere molto forte battendo 3 a 0 la Germania all'esordio. Molto bene anche gli Stati Uniti che con lo stesso risultato hanno battuto il Messico. 3 a 0 anche per le altre favorite della competizione Polonia e Slovenia, che hanno liquidato rispettivamente Bulgaria e Camerun. Più combattuto il match tra Brasile e Cuba, finito 3 a 2 per i verdeoro. In attesa della prima uscita dell'Italia. Quando ci sarà da dimostrare cosa significa essere campioni d'Europa, nel mondo.