Wimbledon: sorteggiato il tabellone della 137esima edizione dei Championships

E’ stato sorteggiato il tabellone della 137esima edizione dei Championships. Jannik Sinner esordirà a Wimbledon contro il tedesco Yannick Hanfmann. Il 22enne di Sesto Pusteria ritroverebbe Carlos Alcaraz soltanto in un’eventuale semifinale, mentre bisognerebbe aspettare l’atto conclusivo per vederlo affrontare Novak Djokovic.

L’azzurro è stato inserito nella parte alta del tabellone con la possibilità di affrontare già al secondo turno Matteo Berrettini, posto di fronte all’ungherese Márton Fucsovics. Niente pericoli di rilievo per l’altoatesino almeno sino ai quarti di finale con uno fra lo spagnolo Pablo Carreño Busta e l’olandese Tallon Griekspoor al terzo turno, mentre in un eventuale ottavo i più quotati appaiono il cileno Nicolas Jarry, contrapposto al canadese Denis Shapovalov, e l’americano Ben Shelton, pronto a esordire con l’azzurro Mattia Bellucci all’esordio.

A dominare la parte bassa del tabellone è Novak Djokovic che avrà modo di scaldare la propria racchetta contro il ceco Vít Kopřiva. Il serbo potrebbe trovarsi di fronte al terzo match l’azzurro Luca Nardi, sorteggiato contro l’argentino Tomás Martín Etcheverry, mentre agli ottavi dovrebbe incontrare uno fra il danese Holger Rune e il russo Karen Khachanov. Gli unici pericoli che potrebbero provenire dai quarti sono l’australiano Alex De Minaur e il polacco Hubert Hurkacz, mentre scenderebbero in campo in un’eventuale semifinale il russo Andrej Rublev e il tedesco Alexander Zverev.

Tra gli italiani ci saranno Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, pronti a scendere in campo rispettivamente contro il transalpino Constant Lestienne e il britannico Jan Choinski prima di affrontarsi in un eventuale derby al secondo turno. Chi dovesse poi vincere potrebbe ritrovarsi Rublev sulla strada. Nella parte bassa ci sarà anche Flavio Cobolli che incrocerà la racchetta contro l’australiano Rinky Hijikata prima di vedersi di fronte al secondo turno il britannico Daniel Evans, al terzo l’americano Taylor Fritz e agli ottavi Zverev.

Sinner (Ita) vs Hanfmann (Ger)

Musetti (Ita) vs Lestienne (Fra)

Berrettini (Ita) vs Fucsovics (Hun)

Arnaldi (Ita) vs Tiafoe (Usa)

Darderi (Ita) vs Choinski (Gbr)

Sonego (Ita) vs Navone (Arg)

Cobolli (Ita) vs Hijikata (Aus)

Nardi (Ita) vs Etcheverry (Arg)

Fognini (Ita) vs Koepfer (Ger)

Bellucci (Ita) vs Shelton (Usa)

Nel tabellone femminile, strada abbastanza agevole anche per Jasmine Paolini che è stata inserita nella parte bassa del tabellone esordendo con la spagnola Sara Sorribes Tormo e che potrebbe incontrare Sara Errani al terzo turno, quest’ultima contrapposta alla ceca Linda Nosková. La 28enne lucchese potrebbe trovarsi di fronte la numero 1 al mondo Iga Swiatek soltanto in finale in un remake di quanto già visto al Roland Garros.